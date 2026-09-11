В Татарстане 12 сентября начнут работу сельскохозяйственные ярмарки. Они будут проходить каждую субботу на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов, Зеленодольского района, Нижнекамска и в Камских Полянах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Сельскохозяйственные ярмарки играют важную социальную роль и остаются одним из наиболее востребованных каналов реализации сельхозпродукции республики в поддержку национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"», – говорится в сообщении.

На площадке по ул. Аграрная, 2 в Казани можно будет приобрести сельхозпродукцию производителей Сабинского, Балтасинского, Арского и Кукморского районов РТ, на ул. Липатова, 7 – Алькеевского и Аксубаевского районов.

На проспекте Ямашева, 71а будет представлена продукция Новошешминского, Спасского, Кайбицкого и Верхнеуслонского районов, а по ул. Беломорская, 6 – Пестречинского и Высокогорского районов.

На торговой площадке по ул. Шамиля Усманова, 1 широкий ассортимент продуктов предложат производители Камско-Устьинского и Тетюшского районов.

На ярмарку по ул. Батыршина, 20 сельхозпродукцию завезут фермеры Буинского и Дрожжановского районов. На пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан можно будет приобрести фермерскую продукцию Атнинского и Тюлячинского районов, на проспекте Победы, 46 В – Алексеевского и Лаишевского районов.

Продукцию Мамадышского и Нурлатского районов горожане смогут купить на ярмарочной площадке по ул. Авзаловой, 15.

В поселке Осиново Зеленодольского района ярмарка развернется по ул. Садовой, 9. Здесь можно будет приобрести продукцию сельхозпроизводителей Рыбно-Слободского и Апастовского районов. А фермеры Зеленодольского района привезут товары на площадку технополиса «Новая Тура».

В Набережных Челнах ярмарки пройдут на набережной Габдуллы Тукая, 16 и на проспекте Чулман. В Камских Полянах ярмарочная площадка будет работать на территории парковки ледового дворца «Олимпия». В Нижнекамске площадки откроются на ул. Корабельная, 42 и на центральном рынке «Комета».

Работа сельскохозяйственных ярмарок продлится до 27 декабря.