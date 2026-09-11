В Казани представили новый выпуск «Казанского альманаха»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Казани прошла презентация нового выпуска «Казанского альманаха» под названием «Тигровый глаз». Авторы, читатели и почитатели издания собрались в конференц-зале отеля «Ногай», расположенного в бывшем Доме печати.

Встречу открыла медиапродюсер Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова, после чего слово передали главному редактору альманаха Ахату Мушинскому.

Выпуск, как отметили выступавшие, оказался на редкость богатым на статьи о юбилярах-классиках литературы. Авторы публикаций не скупились на размышления о героях своих произведений.

О работе над эссе, посвященном 140-летию Габдуллы Тукая выступил кандидат филологических наук Азат Ахунов. Его материал получился интересным, познавательным и, что называется, берущим за душу. Он называется «Последнее странствие: Петербург и путь к вечности».

Литературовед Марсель Ибрагимов, автор сразу трех статей – о жизни и творчестве Фатиха Амирхана и 6-томниках Габдуллы Тукая и Амирхана, выпущенных Таткнигоиздатом. Кроме того, он сделал общий обзор выпуска.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Высокую оценку получили статья доктора исторических наук Искандера Гилязова «Возвращение поэта: как проходила реабилитация Мусы Джалиля (1945–1956)» и поэма лауреата Тукаевской премии Любиба Лерона «114 шагов», посвященные Джалилю.

Отмечены были юбилейные статьи Ркаила Зайдуллы «Зеленым по белому» о Хасане Туфане и Владимира Яновича – «Казань в судьбе Сергея Аксакова».

Прозаик Ольга Иванова пояснила некоторые моменты своей исторической повести «Нашествие». Писатель Лев Кожевников рассказал об особенностях совместной работы автора и редактора, отметив, что она является важной частью творческого процесса.

Выступили также поэтесса Наиля Ахунова, детский поэт Борис Вайнер, краевед Владимир Урецкий, дебютантка альманаха, прозаик Айсылу Ахметшина.