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Происшествия 11 сентября 2026 14:25

Казанца судят за оправдание терроризма и оскорбление памяти защитников Отечества

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24-летнего жителя Казани будут судить за публичное оправдание терроризма, оскорбление памяти защитников Отечества и за изготовление и распространение порнографических материалов в Сети.

Как стало известно «Татар-информу», в 2025 году в интернете он публиковал ролики, в которых оправдывал идеи нацистов и террористов. Позже стало известно, что в Петербурге он оскорбил пожилую пару ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, его обвиняют в том, что снимал порнографическое видео со своим участием и публиковал в Сети.

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу, в ближайшее время его начнет рассматривать военный суд.

#профилактика терроризма и экстремизма
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