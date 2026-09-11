Казанца судят за оправдание терроризма и оскорбление памяти защитников Отечества
24-летнего жителя Казани будут судить за публичное оправдание терроризма, оскорбление памяти защитников Отечества и за изготовление и распространение порнографических материалов в Сети.
Как стало известно «Татар-информу», в 2025 году в интернете он публиковал ролики, в которых оправдывал идеи нацистов и террористов. Позже стало известно, что в Петербурге он оскорбил пожилую пару ветеранов Великой Отечественной войны.
Кроме того, его обвиняют в том, что снимал порнографическое видео со своим участием и публиковал в Сети.
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу, в ближайшее время его начнет рассматривать военный суд.