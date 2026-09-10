«Это судьбы не только пациента, но и его близких»: врачи о важности соцпакета

Льготники в Татарстане все чаще выбирают соцпакет вместо денежной компенсации. Нужные им препараты от диабета, рака и болезней сердца могут стоить очень и очень дорого. Но понимают это еще не все. О том, чем рискуют отказники и как они обедняют общий фонд обеспечения препаратами, говорили сегодня медики на пресс-конференции в «Татар-информе».





До 1 октября татарстанцы, имеющие право на льготные лекарства, должны определиться с выбором: получать соцпакет или отказаться от него в пользу денежной выплаты

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За каждой десятой долей процента отказников стоят человеческие судьбы

До 1 октября татарстанцы, имеющие право на льготные лекарства, должны определиться с выбором: получать соцпакет или отказаться от него в пользу денежной выплаты.

В целом по России доля отказников составляет 75%. В Республике Татарстан за 16 лет доля отказников снизилась с 73,3% до 58,6%. В ряде районов их количество превышает общий показатель по региону и составляет более 60%. Казалось бы, ситуация лучше, чем в стране, и прогресс очевиден, но за каждой десятой долей процента стоят человеческие судьбы.

Фарида Яркаева: «В случае выявления тяжелого заболевания бремя ложится на всю семью: уход, обеспечение медицинской помощи. Вовлекается вся семья. Напомнить нашим бабушкам, дедушкам и родителям о правильном выборе – это наш долг» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Это судьбы не только пациента, но и его близких. В случае выявления тяжелого заболевания бремя ложится на всю семью: уход, обеспечение медицинской помощи. Вовлекается вся семья. Напомнить нашим бабушкам, дедушкам и родителям о правильном выборе – это наш долг», – сказала на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

В Татарстане выпиской льготных рецептов занимаются 5 702 врача и 1 779 фельдшеров. На реализацию программы льготного лекарственного обеспечения в этом году республика получила 2,8 миллиарда рублей. А могла получить на 3 миллиарда больше.

Слайд презентации: пресс-служба Минздрава

«Если бы процент отказников был нулевым, то республика могла бы получить порядка 6 миллиардов рублей. И тогда мы бы имели возможность помочь нашим пациентам в гораздо большем объеме, чем сейчас», – констатировала замминистра.

1405 рублей – это не та сумма, ради которой стоит писать отказ

К слову, денежная компенсация, в пользу которой льготники отказываются от препаратов, составляет 1405 рублей в месяц, или порядка 16 тысяч рублей в год. При этом стоимость лечения ряда патологий в тысячи раз превышает эту сумму.

Слайд презентации: пресс-служба Минздрава

«По онкологическим заболеваниям речь идет о сумме порядка 10 миллионов рублей. И это далеко не предел, есть препараты, которые стоят значительно больше. Лечение сахарного диабета может доходить до 400 тысяч рублей. Но все это условно, потому что можно считать только препараты для лечения диабета, а можно лекарства для лечения его осложнений. Тогда цифры кратно возрастают», – отметила Фарида Яркаева.

Сегодня активно развиваются генная инженерия и биотехнологии, что позволит создавать самые совершенные препараты. Эксперты полагают, что в скором будущем препараты, содержащие моноклональные антитела, будут занимать до 70% тех средств, что применяют для лечения хронических инвалидизирующих заболеваний. Они очень эффективные, но очень дорогие. Ни один бюджет семьи, которая откажется от льготных лекарств, не потянет такие суммы.

Слайд презентации: пресс-служба Минздрава

«Благодаря новым технологиям мы будем наблюдать постоянный рост числа пациентов, которые выживают. Сегодня у нас есть диагностические возможности диспансеризации, которые позволяют выявлять заболевание на ранних этапах. Наша помощь очень эффективна. Совершенно непонятно, как более трети пациентов, зная о диагнозе, отказываются от льготы. 1405 рублей – это совершенно не та сумма, ради которой стоит принимать такое решение», – отметила Фарида Яркаева.

«Мы усиливаем терапию, а она оказывается по стоимости в разы выше, чем компенсация»

В республике сегодня живут более 170 тысяч диабетиков. У 94% от этого числа диагностирован диабет второго типа. За три года общее число пациентов приросло на 11,7%.

«На каждого пациента с выявленным сахарным диабетом всегда приходится один-два пациента с невыявленным. Стоимость лечения не всегда определяется именно стоимостью сахарного диабета. Наши пациенты умирают далеко не от диабетической комы, а от сопутствующих сердечно-сосудистых патологий, патологий почек. Если стоимость инсулина пациент еще может потянуть, то если появляются другие проблемы, это в разы влияет на стоимость лечения», – подчеркнула главный внештатный эндокринолог Минздрава РТ Анна Абакумова.

Анна Абакумова: «На каждого пациента с выявленным сахарным диабетом всегда приходится один-два пациента с невыявленным. Стоимость лечения не всегда определяется именно стоимостью сахарного диабета» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На начальном этапе болезни диабетику может требоваться не столь большой объем терапии. Выплата в 1405 рублей может ее покрывать. Но диабет – заболевание прогрессирующее, причем прогрессирующее внезапно. Схема лечения может кардинально измениться в течение пары месяцев.

«Зачастую пациенты, отказавшиеся от соцпакета, не готовы к этим переменам. У них всегда случается шок, когда мы усиливаем терапию, а она оказывается по стоимости в разы выше, чем та компенсация, которую они получают», – отметила Анна Абакумова.

Слайд презентации: пресс-служба Минздрава

Врач также подчеркнула, что процедура выписки рецепта на бесплатное лекарство – это еще и повод регулярно посещать врача. Если пациент получает денежную компенсацию, он может на протяжении года не ходить в поликлинику и не корректировать лечение. Получая рецепты, сдавая ежемесячно анализы, пациент демонстрирует врачу актуальную картину заболевания и тем самым снижает риски развития осложнений.

Ни один противоопухолевый препарат нельзя компенсировать выплатой

Сегодня 130 тысяч татарстанцев находятся на учете с онкологическими заболеваниями. Из них право на федеральную льготу имеют более 63 тысяч человек. 35% из них от нее отказались.

«Группа пациентов, столкнувшихся с онкологическим заболеванием, больше всех понимает значимость льготной программы. Тем не менее даже среди них есть те, кто сделал выбор в пользу монетизации. Но риски никто не снимает», – отметил главный внештатный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.

Эдуард Нагуманов: «Когда человек, являясь федеральным льготником, монетизирует, то есть забирает из этой страховой системы деньги, он обедняет общий фонд обеспечения лекарственными препаратами всех других пациентов, которые тоже с этим заболеванием столкнулись» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он объяснил, почему отказ одних пациентов влияет на всех остальных, – отказавшийся человек фактически подставляет не только себя, но и тех, кто проходит различные варианты лечения.

«Когда человек, являясь федеральным льготником, монетизирует, то есть забирает из этой страховой системы деньги, он обедняет общий фонд обеспечения лекарственными препаратами всех других пациентов, которые тоже с этим заболеванием столкнулись. Это осознанный выбор, и каждый федеральный льготник должен понимать, к каким последствиям это приводит. Это реальное воздействие на ситуацию со стороны каждого льготника, который отказался», – объяснил Нагуманов.

Те деньги, которые получают отказники, даже в пересчете на год, не способны покрыть расходы на реально нужные лекарства. Ни один противоопухолевый лекарственный препарат этими средствами не компенсировать.

«У онкобольных очень высокий риск возврата заболевания. А если происходит этот возврат, необходимо предпринимать новые подходы к лечению: лекарственная противоопухолевая, гормональная, лучевая терапия. Второй риск – более частое возникновение второго и последующего рака. Именно в этих ситуациях нужна дополнительная страховка. И как раз этой страховкой являются средства, которые предоставляются государством в рамках федерального льготного лекарственного обеспечения», – подчеркнул Эдуард Нагуманов.

Зульфия Ким: «В ту сумму, что тратится на лечение онкологического заболевания, вы можете смело добавлять расходы на болезни системы кровообращения у пациентов с диагностированной онкопатологией. Это больше половины случаев» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В расходах на онкологию и диабет – сумма на лечение больного сердца

Болезни системы кровообращения – основная причина смертности во всем мире, напомнила главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким. И многие пациенты с онкологией или диабетом нуждаются еще и в поддержке сердечно-сосудистой системы.

«В ту сумму, что тратится на лечение онкологического заболевания, вы можете смело добавлять расходы на болезни системы кровообращения у пациентов с диагностированной онкопатологией. Это больше половины случаев. В случае с сахарным диабетом болезни сердечно-сосудистой системы сопровождают каждый первый случай диабета второго типа. Это всегда дислипидемия, гипертония и в половине случаев – сердечная недостаточность», – отметила Ким.

Средний ежемесячный чек на лекарства пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями составляет порядка 5 тысяч рублей. В более сложных случаях может доходить до 350–400 тысяч в год.

«Вам может показаться, что это редкие ситуации. На деле это простая хроническая сердечная недостаточность. Та одышка, которая беспокоит пациентов с диабетом, онкопатологией, гипертонией, бронхиальной астмой, нередко свидетельствует о том, что сердце не справляется со своими функциями. Есть возможность повлиять на качество жизни и прогноз ее продолжительности. Инновационные препараты дают до семи дополнительных лет жизни, если пациент будет принимать их регулярно», – объяснила главный кардиолог РТ.

По словам Зульфии Ким, врачи нередко сталкиваются с пациентами, которые осознали упущенные возможности и пытаются вернуться к соцпакету. Однако для тех, кто выбрал денежную компенсацию, возврата к соцпакету в течение года, даже при выявлении заболевания, требующего больших денежных затрат, законодательством не предусмотрено.

Слайд презентации: пресс-служба Минздрава

«Не относитесь к федеральной льготе как к доходу»

У льготников остается меньше трех недель, чтобы сделать выбор между льготой и ее монетизацией. Принять решение можно несколькими способами: прийти очно в Социальный фонд или через личный кабинет на портале госуслуг. Если пациент уже получает набор социальных услуг в натуральном виде и хочет его сохранить, никаких действий предпринимать не нужно – льготу за ним сохранят.

«Я хотела бы добавить, чтобы люди ни в коем случае не относились к этой федеральной льготе как к источнику доходов. Скорее относиться нужно как к страховке конкретного человека. Страховка того, что при необходимости он будет обеспечен всеми лекарственными препаратами», – сказала Зульфия Ким.

Эдуард Нагуманов задался вопросом: было бы лучше с лекарственным обеспечением в республике, если бы в систему здравоохранения добавились те 3,2 миллиарда рублей, которые недополучил Татарстан из-за отказников? Ответ очевиден. Эти недошедшие деньги – вклад в общий дефицит, который отражается на всех пациентах.

Пожалуй, лучший совет, который можно дать сейчас своим близким, – поговорить с лечащим врачом. До 1 октября пациент должен принять решение: он выбирает здоровье и спокойствие своих близких или 1405 рублей.