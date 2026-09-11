Спасатели из Вьетнама проведут учения на новейшем полигоне МЧС в Татарстане, сообщает пресс-служба МЧС России.

Договоренности были достигнуты во время встречи ведомственной делегации с руководством Академии противопожарной защиты, пожаротушения и спасения МОБ Вьетнама.

Кроме того, на встрече делегации МЧС России с начальником Управления пожаротушения Департамента пожарной полиции, пожаротушения и аварийно-спасательных работ Министерства общественной безопасности Фаном Маном Ха стороны договорились о проведении совместных учений по тушению пожаров на объектах ТЭК в 2027 году.

Ранее «Татар-информ» писал, что полигон находится в селе Столбище Лаишевского района РТ, его открыли Глава МЧС Александр Куренков и Раис РТ Рустам Минниханов. Полигон состоит из трех частей. На его территории находится действующая пожарная часть №80. Здесь же располагается административно-бытовой комплекс с учебными классами, из которых можно сделать конференц-зал. Есть места для проживания, рассчитанные на 50 курсантов и столовая. На территории полигона расположилось и футбольное поле – здесь будут проводить различные спортивные соревнования.

Пожарные и спасатели смогут учиться на комплексах, имитирующих многоквартирный дом. Там они будут отрабатывать сценарии почти в реальных условиях. Даже двери, которые установили там, будут по-настоящему взламываться – они будут расходником и после каждой тренировки будут меняться. Подробнее о полигоне – в материале «Татар-информа».