Целевой набор трудовых мигрантов: в РФ будут по-новому завозить иностранцев

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым заместителем министра внутренних дел РФ – начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД генерал-полковником полиции Андреем Кикотем. Беседа состоялась в преддверии Дня подразделений по вопросам миграции системы МВД России, который отмечается 11 сентября.





Оператор сам привезет в Россию иностранных рабочих, которые пройдут все административные процедуры по легализации и будут переданы работодателю

Фото: © «Татар-информ»

Планы по переходу к целевому оргнабору трудовых мигрантов

Андрей Кикоть сделал отдельный акцент на работе по внедрению в России системы целевого организованного набора иностранных граждан в части их трудоустройства, инициированной ранее главой государства, сообщила пресс-служба Кремля. По словам первого замглавы МВД, подготовленный миграционной службой соответствующий законопроект проходит стадию согласования в Правительстве страны. Внедрять новый порядок трудоустройства предполагается «в мягкой форме» – предусмотрены три этапа по два года.

Кикоть в сжатой форме изложил отличия разрабатываемой концепции от нынешней модели, когда желающий трудиться в России иностранец «самостоятельно билет покупает, самостоятельно сюда приезжает и ищет по сути работодателя».

Согласно новой схеме, сначала работодатель будет обращаться в миграционную службу, где будет ставить задачу оператору оргнабора, который займется поиском необходимой по квалификации и количеству рабочей силы. Оператор сам привезет в Россию иностранных рабочих, которые пройдут все административные процедуры по легализации и будут переданы работодателю.

После этого работодатели из числа крупных и средних компаний окажутся обязаны обеспечить трудовых мигрантов специализированным жильем и организовать им трансфер на работу. Таким образом, иностранный рабочий будет функционировать в замкнутом цикле «дом – работа – дом». «После окончания трудового договора он таким же способом возвращается к себе на родину», – уточнил глава Службы по регистрации иностранных граждан.

«Да, это обеспечивает законные права и самого трудового мигранта. Об этом тоже надо думать. <...> И [данная схема] обеспечивает интересы местных граждан, что для нас первостепенное значение имеет», – оценил концепцию Владимир Путин, согласившись с докладчиком, что речь идет о «цивилизованном способе» трудоустройства.

Встреча Владимира Путина с первым заместителем министра внутренних дел России Андреем Кикотем Фото: kremlin.ru

Рост доли трудовых мигрантов среди иностранцев

Кроме того, Андрей Кикоть отчитался о текущей работе возглавляемой им структуры. За год в Россию приезжают около 9 млн иностранных граждан, единовременно в стране находится от 6 до 6,5 млн млн иностранцев.

«Порядка 3 млн – это трудовая миграция, 1,7 млн – это члены семей, 1 млн – это иные категории, это туристы, учеба, частные поездки», – детализировал он.

Доля трудовых мигрантов от общего числа иностранцев выросла за год с 45% до 50%. Этому способствовала реализация поставленной Президентом задачи по ограничению нахождения в России неработающих членов семей мигрантов. Если раньше таковых было около 1,7 млн, то теперь их количество сократилось на 20%.

«Это сделано благодаря выставленным Правительством критериям при зачислении в школы детей – членов семей», – напомнил Кикоть. К тому же с 1 января следующего, 2027 года вступит в силу закон о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, пребывающего на территории РФ.

По числу преступников-иностранцев традиционно лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург, так как там особенно много иностранных граждан Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Резкий спад числа преступлений, совершенных мигрантами

Вместе с тем в стране резко уменьшилось количество преступлений, совершенных мигрантами. За первое полугодие 2026-го зарегистрировано 14,5 тыс. таких преступлений, что означает уменьшение на 40% в годовом выражении. И это несмотря на то что в прошлом, 2025 году число совершенных иностранцами преступлений немного выросло – до 41 тыс.

Кикоть объяснил этот тренд наделением руководимой им миграционной службы дополнительными полномочиями в виде работы по борьбе с преступностью, в том числе по оперативно-розыскной деятельности и производству дознания по специализированным статьям.

«Акценты нами сделаны не на выявлении мелких и нетяжких преступлений, а наоборот, мы начали заниматься при помощи всей необходимой методики выявлением организованных преступных групп, схем, каналов организованной нелегальной миграции», – подчеркнул он.

В частности, благодаря мероприятиям по выявлению подпольных типографий, которые занимаются подделкой документов, удалось на 30% увеличить число выявленных преступных групп, занимавшихся легализацией мигрантов, незаконно находящихся на территории России.

По числу преступников-иностранцев традиционно лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург, так как там особенно много иностранных граждан. На эти субъекты Федерации приходится «чуть меньше половины всех преступлений, остальные распределяются равномерно по два, по три процента» по другим регионам.

Аннулировано около 20 тыс. разрешений на временное проживание и видов на жительство Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Увеличение числа выдворений

Активизировалась и работа по осуществлению миграционного контроля. Было проведено на 155 тыс. больше рейдов, на 43% выросло количество проверенных юридических лиц. Число выдворений увеличилось в 2,6 раза. Приблизительно 100 тыс. мигрантов пришлось покинуть страну, из них 75 тыс. – принудительно (рост на 85%).

Помимо этого, превентивно на определенное количество лет закрыт въезд в РФ 197 тыс. иностранцев. Выявлено в десять раз больше поддельных документов с заведомо ложными сведениями (речь идет о документах, представляемых мигрантами при оформлении статуса). В десять раз увеличилась и выявляемость фиктивных браков. В итоге аннулировано около 20 тыс. разрешений на временное проживание и видов на жительство.

Такие результаты докладчик связал с тем, что к работе с мигрантами стали привлекать не только патрульно-постовую службу, ДПС, подразделения Росгвардии во время рейдов, но и транспортных полицейских. Пункты миграционного контроля создаются на всех транспортных узлах, где имеются погранпереходы. Сейчас таковых организовано уже 23, пилотным проектом стало создание подобного пункта в аэропорту Шереметьево.

Кикоть пояснил, что снижение числа единовременно находящихся в России иностранцев на 8%, до 6 или 6,5 млн, обусловлено именно перечисленными выше шагами.

Ведется работа по созданию аналитического центра, который будет заниматься объединением накопленных данных, связанных с мигрантами Фото: © «Татар-информ»

Объединение данных по мигрантам

Параллельно ведется работа по созданию аналитического центра, который будет заниматься объединением накопленных данных, связанных с мигрантами (в частности, предполагается использование технологий искусственного интеллекта).

«Это и погранпереходы, и миграционный контроль, и камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц, работодатели, госорганы [будут предоставлять данные], и многое еще другое в себе [будет] аккумулировать, и выявлять, и помогать нам бороться с незаконной миграцией», – перечислил глава профильной службы МВД.

Источник финансирования и место расположения будущего центра уже определены. Сейчас происходит составление технического задания, организованы проектные работы. Предусмотрено наличие транспортного и территориального узлов. Запуск центра намечен на 2027 год.

В школах республики Центром социально-культурной адаптации иностранных граждан РТ совместно с Министерством образования и науки Татарстана организованы адаптационные курсы для мигрантов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рост государственных доходов и обучение мигрантов

«За полтора года в результате всех миграционных процессов государство получило доход в виде 321 млрд рублей, это плюс 30 процентов», – проинформировал Андрей Кикоть.

Более 60 млрд рублей получил федеральный бюджет, остальные средства перечислены в региональные бюджеты. В первую очередь это выплаты за патенты на работу.

Владимир Путин отдельно попросил главу миграционной службы инициировать на уровне Правительства расширение обучения будущих мигрантов русскому языку в странах, откуда они прибывают в РФ.

Напомним, что в школах республики Центром социально-культурной адаптации иностранных граждан РТ совместно с Министерством образования и науки Татарстана организованы адаптационные курсы для мигрантов. Их участникам разъясняют правила пребывания и поведения в России и основы миграционного законодательства. Также в ходе занятий затрагиваются вопросы профилактики экстремизма и терроризма.

Центр социально-культурной адаптации иностранных граждан РТ был создан в рамках пилотного проекта Федерального агентства по делам национальностей при поддержке Правительства Татарстана. Он нацелен на комплексную адаптацию иностранных граждан, включая правовое консультирование и обучение языку, а также на анализ миграционной ситуации. По данным центра, в 2025 году в адаптационных мероприятиях приняли участие более 16 тыс. иностранных граждан, а с начала до конца марта 2026-го – еще свыше 4,5 тыс. иностранцев.