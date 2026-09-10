Минниханов открыл четыре футбольных манежа в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Тюлячинском районе, где принял участие в торжественном открытии крытого футбольного манежа «Алга». По видеосвязи аналогичные объекты открыли также в Алексеевском, Дрожжановском и Лениногорском районах, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Манеж построен по типовому проекту и включает футбольное поле размером 20 на 40 метров. В здании предусмотрены две раздевалки с душевыми, тренерская, зона ожидания, медицинский кабинет, помещения охранно-пожарного поста, для спортинвентаря и хранения спецтехники.

Открывая объекты, Рустам Минниханов напомнил, что Татарстан занимает лидирующие позиции в стране по развитию физической культуры и спорта.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«На сегодняшний день в республике насчитывается более 12 тысяч спортивных объектов. С 2020 года мы построили 25 футбольных манежей. Это серьезный вклад в развитие футбола в нашей республике. Футбол – самый популярный вид спорта. В Татарстане им занимаются порядка 68 тысяч человек», — отметил Рустам Минниханов.