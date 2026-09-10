Марат Ахметов: Татарстанцы осознанно выбирают здоровый образ жизни

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Три крытых ледовых дворца, построенных по республиканской программе и единому типовому проекту, открылись сегодня в Татарстане – в Новошешминском, Тукаевском и Аксубаевском районах. Старт работе новых спортивных объектов дал Раис республики Рустам Минниханов, который поприветствовал участников церемоний в режиме видеосвязи из «Тукай Арены» Тукаевского района.

В открытии ледового дворца «Аксу-Арена» в Аксубаевском районе принял участие исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов. В Новошешминском районе в церемонии открытия ледового дворца участвовал заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Обращаясь к участникам торжественных мероприятий, Рустам Минниханов отметил, что хоккей является любимым видом спорта татарстанцев. Им занимаются более 31 тыс. жителей республики, в том числе 7,8 тыс. детей, которые тренируются в хоккейных секциях.

«Нам важно, чтобы каждый житель Татарстана, независимо от возраста, имел возможность заниматься физической культурой и вести здоровый образ жизни», – подчеркнул Рустам Минниханов.

По словам Раиса Татарстана, республика является лидером среди субъектов страны в области физической культуры и спорта.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Со словами поздравления к татарстанцам обратился президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он выразил надежду, что новые ледовые дворцы станут местом подготовки спортсменов, которые сначала прославят Татарстан, а затем смогут войти в состав молодежной, юношеской и национальной сборных России.

«Сегодня открываются новые хоккейные дворцы, и мы надеемся, что на их льду вырастут спортсмены, которые прославят сначала вашу республику, а затем, если посчастливится, – будут играть за молодежную, юношескую сборные и национальную команду нашей страны, принесут ей победы на Олимпийских играх и чемпионатах мира», – отметил Владислав Третьяк.

Он также поблагодарил руководство республики за внимание к развитию хоккея и пожелал командам хорошего сезона и новых побед.

Открытие «Аксу-Арены» стало значимым событием для жителей Аксубаевского района. Ранее собственного крытого ледового дворца в районе не было: юные хоккеисты и фигуристы могли тренироваться только зимой на открытых катках либо выезжать на крытые площадки в Нурлатский и Алексеевский районы. Новый спортивный объект позволит заниматься на льду круглый год, не покидая район.

В ледовом дворце также будут проводить массовые катания для всех жителей Аксубаевского района. Комплекс оснащен современными инженерными системами охлаждения, раздевалками, душевыми и зонами для зрителей.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Поздравляя аксубаевцев с открытием ледового дворца, Марат Ахметов отметил, что сегодня в Татарстане насчитывается более 50 ледовых дворцов. По его словам, республика по праву считается спортивной, а ее жители осознанно выбирают здоровый образ жизни.

«Сегодня у нас работают федерации более чем 120-ти видов спорта, и в республике созданы условия для развития каждого из них, – подчеркнул исполняющий обязанности главы парламента. – Это уникальный пример спортивного образа жизни нашей республики».

Глава Аксубаевского района Алмаз Мингулов назвал открытие «Аксу-Арены» большим событием для всего района.

«Дети Аксубаевского района это заслужили, – сказал он. – Они очень соскучились по собственному крытому льду, ведь наша команда не раз занимала высокие места во Всероссийском турнире “Золотая шайба”. Теперь нам предстоит доказать свою состоятельность среди команд, имеющих закрытые площадки. И мы обязательно это сделаем».

Во время торжественной церемонии открытия «Аксу-Арены» коллектив строительной компании ООО «Инвестиционная строительная корпорация «Стройинжиниринг» получил благодарственное письмо главы Аксубаевского района за качественное выполнение строительно-монтажных работ на социально значимых объектах района.

Благодарности также удостоились прораб предприятия Ильназ Айметов и мастер строительно-монтажных работ Данияз Гилязов.

Директор строительной компании «СтройИнжиниринг» Рамиль Фаттахов передал символический ключ от ледового дворца его директору Радику Канафину.

Депутат Государственного Совета РТ, генеральный директор холдинговой компании «Чистополье» Наиль Залаков вручил ледовому дворцу сертификат на 100 тыс. рублей для приобретения спортивного инвентаря и клюшек.

После торжественной церемонии Марат Ахметов в сопровождении Алмаза Мингулова осмотрел помещения спортивного комплекса.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Площадь ледового дворца с искусственным льдом составляет более 3,5 тыс. кв. м. Ледовое поле площадью 2 183,45 кв. м предназначено для учебно-тренировочных занятий, сборов и проведения спортивных соревнований. В здании также оборудованы вестибюль с гардеробом, четыре раздевалки, медицинский кабинет, административные помещения и комната для хранения спортивного инвентаря.

В день открытия на новой арене состоялся первый товарищеский матч между хоккейными командами Аксубаевского и Нурлатского районов. Символическую первую шайбу на лед запустили Марат Ахметов и Алмаз Мингулов.

Кроме того, почетные гости оставили памятные автографы на хоккейной клюшке. Она займет место в экспозиции музея спорта Аксубаевского района.

В мероприятиях также приняли участие депутаты Государственной Думы РФ Олег Морозов и Анатолий Иванов, депутаты Государственного Совета РТ Камиль Гилманов, Фоат Валеев и Эмиль Губайдуллин, министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.