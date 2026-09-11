«Все начинается с химии»: как в СИБУРе сыграли свадьбу сотрудников

Он – сотрудник ремонтно-механического завода, она – специалист центра клиентского сервиса. Год назад они познакомились в общей компании друзей, а свадьбу сыграли прямо на площадке казанского предприятия СИБУРа, где оба работают.





Случайная поездка, которая стала началом семьи

Ангелина работает в СИБУРе около двух лет, она – главный специалист Центра клиентского сервиса «СИБУР-РТ». Степан пришел на предприятие примерно на полгода позже, сейчас занимает должность наладчика автоматов и полуавтоматов шестого разряда ремонтно-механического завода казанского предприятия СИБУРа – «Казаньоргсинтеза».

Молодые люди познакомились благодаря общей компании друзей, многие из которых работают в СИБУРе.

«Случалось такое, что мы оба были на одном мероприятии, но мы еще тогда друг друга не знали. Я знала, что есть какой-то Степан. А он знал, что есть какая-то Ангелина», – вспомнила девушка.

Все изменилось во время поездки в Башкортостан осенью прошлого года. Друзья собрались провести вместе несколько дней, и Степан с Ангелиной оказались в одной компании.

«По дороге мы со Степаном разговорились и сразу почувствовали какую-то связь. Поняли друг друга с первых слов», – рассказала Ангелина.

Спустя несколько дней после поездки Степан написал Ангелине, предложил увидеться, а потом приехал к ней в гости – и не с пустыми руками, а с губадьей.

«Вот мы попили чай там, в Башкирии, и уже поехали сюда, в Казань. С этого дня мы, по-моему, и не расставались и начали общаться», – рассказал Степан.

В конце декабря пара подала заявление в ЗАГС.

Первая свадьба на «Казаньоргсинтезе»

Накануне история Степана и Ангелины получила продолжение на самом «Казаньоргсинтезе» – здесь для них организовали свадебное торжество. Свадебный кортеж привез молодоженов на Аллею Почета, где на экранах транслировались их фотографии с подписями: «Такая прочная любовь», «Все начинается с химии».

Аплодисментами пару встретили коллеги Степана. Главный механик «Казаньоргсинтеза» Дмитрий Быстров поздравил Ангелину и Степана от имени всего коллектива предприятия и компании СИБУР.

«Мы гордимся тем, что ваше решение идти в ногу друг с другом непрерывно связано с СИБУРом. От себя лично, от всего коллектива поздравляю вас», – сказал он.

Быстров пожелал молодоженам уюта, тепла и детского смеха в доме, а также появления нового поколения «сибурят».

«Подрастайте, пусть в вашем доме подрастает новое поколение „сибурят“. Компания вам в этом обязательно поможет. Знайте, что за вашей спиной есть такая огромная семья, которая в любой момент придет на помощь», – сказал Быстров.

Председатель профсоюза КОСа Александр Прокофьев поздравил молодоженов от имени коллектива и отметил: поддержка семьи – одно из важных направлений работы профсоюза.

«Для нас семейные ценности всегда на первом месте. Здоровая семья – значит здоровое настроение. Это очень важно», – подчеркнул Прокофьев.

По его словам, семейные программы действуют в течение всего года: для детей проводят развивающие мероприятия, организуют отдых на детской базе отдыха «Солнечный» в Кировском районе Казани, а семьи сотрудников могут вместе отдыхать в оздоровительном курортном комплексе на берегу Черного моря, в центре Анапы «СИБУР-Юг».

Возможность провести свадьбу Степана и Ангелины прямо на территории предприятия профсоюз воспринял как естественное продолжение этой работы.

«Мы рады тому, что имеем возможность выйти на Аллею и разделить радость вместе с молодыми», – сказал председатель профсоюза.

Коллеги знали: эта история закончится свадьбой

Одним из тех, кто видел, как зарождалась пара, стал оператор станков с ЧПУ (числовым программным управлением) пятого разряда ремонтного производства Рустам Минкин. Со Степаном он познакомился в первый день работы на предприятии, а с Ангелиной – через несколько недель. Оказалось, что она была лучшей подругой его девушки.

По словам коллеги Степана, симпатия между его другом и Ангелиной стала заметна практически сразу.

«Они с первого дня сразу начали много общаться. Было видно, что идеально друг другу подходят. Мы могли ехать все вместе в машине, а они разговаривают друг с другом, будто нас вообще рядом нет», – вспомнил Рустам Минкин.

По его словам, друзьям не пришлось долго гадать, чем закончится эта история.

«Все сразу все поняли и заранее знали, что все так и получится, что дойдет до свадьбы. Они созданы друг для друга, идеальная пара. Даже по взглядам друг на друга было все понятно», – сказал коллега.

Рустам пожелал молодоженам крепкого здоровья, счастья и побольше детей, добавив, что уже готов помогать с будущими малышами.

«Здесь можно расти и строить планы на будущее»

Начальник ремонтного производства по металлообработке и испытаниям ремонтно-механического завода Сергей Дяминов хорошо знает Степана по работе. По его словам, сотрудник начинал оператором станков с ЧПУ, затем переобучился и повысил квалификацию до наладчика станков с ЧПУ шестого разряда. Сейчас Степан получает допуски по промышленной безопасности и готовится к следующему этапу – работе мастером.

«Дальше для него открывается карьерный рост – можно идти в мастера или эксперты», – рассказал Дяминов.

По его словам, такие карьерные возможности особенно важны для молодых сотрудников. СИБУР позволяет развиваться внутри компании, в том числе через релокацию на другие предприятия группы, после которой сотрудник может вернуться на родное предприятие уже на новой должности.

Дяминов считает, что профессиональный рост и стабильная работа становятся одной из опор для молодой семьи. Степан и Ангелина оба работают в группе СИБУРа, поэтому у семьи есть стабильный доход и социальные гарантии.

«Когда есть финансовое благополучие семьи, когда нет больших проблем с финансами, семья об этом не думает. Есть гарантированная заработная плата, социальные пакеты, различные возможности для отдыха. Поэтому работа в СИБУРе дает семье определенную уверенность в завтрашнем дне», – отметил он.

По мнению Дяминова, именно такая стабильность создает условия, в которых семья может строить планы на будущее и развиваться дальше.

«Конечно, работая на «Казаньоргсинтезе», работая в СИБУРе, можно построить семью, и у нее будут все возможности для дальнейшего развития», – подчеркнул он.

Каравай, свадебная арка и торт в цветах СИБУРа

Какая свадьба без традиций! Молодоженов на Аллее Почета встретили с караваем, а затем они отправились в офисное здание, где работает Ангелина. Для пары возвели свадебную арку с подиумом, а также приготовили свадебный торт с бирюзовым декором – в корпоративных цветах СИБУРа.

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» и «СИБУР-РТ» Айрат Сафин поздравил Степана и Ангелину с созданием семьи и отметил, что это первая свадьба на предприятии. Более того, молодожены объединили два подразделения – буквально «поженились» офис и завод.

Сафин рассказал, что и сам познакомился с будущей супругой на производстве, на «Нижнекамскнефтехиме» (НКНХ, входит в СИБУР). Два дня назад они отметили 25-летие совместной жизни.

«То, что сегодня происходит, вернуло меня в то время, когда мы тоже создали семью на предприятии. Поэтому здесь действительно очень благодатная почва, чтобы находить свою вторую половинку», – рассказал Сафин.

Семейный капитал СИБУРа – 1 млн рублей

По словам гендиректора КОСа, после свадьбы молодая семья может рассчитывать на поддержку компании на разных этапах жизни – от рождения детей до их учебы.

«СИБУР – это надежный работодатель, который фактически уже от момента создания семьи и дальше, когда появятся дети, они пойдут в садик, школу, институт, готов сопровождать вас. Поддержка компании, коллективные договоры позволяют уверенно смотреть вперед и создавать семью», – подчеркнул генеральный директор.

В коллективном договоре предусмотрена материальная помощь от 30 тыс. рублей, компенсация расходов на детский сад, дополнительные дни отдыха, оздоровление сотрудников и детей в корпоративных центрах и лагерях. Для школьников и студентов действуют образовательные программы.

Отдельной мерой поддержки в этом году стал корпоративный семейный капитал. Родители со стажем работы в СИБУРе от двух лет при рождении третьего и каждого следующего ребенка получают 1 млн рублей.

«Все это особенно важно для молодых сотрудников, которые только начинают строить не только карьеру, но и свою семью. Семья – это большая ответственность, и в такие моменты особенно важно знать, что рядом есть надежный партнер, на которого можно рассчитывать», – подчеркнул Сафин.

Уровень заработной платы и карьерные треки дают молодым специалистам возможность самостоятельно строить планы на будущее, добавил гендиректор.

«Все в ваших руках, поэтому уверенно смотрите вперед, поддерживайте друг друга и будьте амбассадорами создания семей именно на предприятии», – пожелал он молодоженам.

«С самого первого дня она нас расположила»

Руководитель группы Центра клиентского сервиса «СИБУР-РТ» Наталья Панкратова знает Ангелину с самого начала ее работы в компании.

«Я помню Ангелину с момента собеседования. Это было очень приятное знакомство. Она показала себя не только как сильный специалист с подходящими знаниями, но и как очень приятный человек, который сразу расположил нас своим теплом», – рассказала Панкратова.

Она считает, что проведение свадьбы на предприятии может стать хорошей традицией, которую нужно продолжать.

«Мы счастливы быть частью такого события. Здорово, что «СИБУР-РТ» и «Казаньоргсинтез» организовали свадьбу на производстве. Все прошло прекрасно: собрались коллеги, поздравляли молодоженов. Счастья им!» – пожелала она.

Директор по организационному развитию казанского предприятия СИБУРа Виктория Макуха тоже стала гостьей на первой свадьбе на КОСе.

«Мы проводим на работе значительную часть времени, вместе решаем профессиональные задачи, общаемся, дружим. Поэтому особенно приятно, что история наших коллег выросла в семью и их свадьба проходит на предприятии», – сказала она.

СИБУР – компания, где в центре внимания находятся люди, добавила Макуха. Это проявляется не только в создании условий для успешной карьеры, но и в том, как компания поддерживает сотрудников в важные моменты их жизни.

«Для нас важно, чтобы человек чувствовал: когда в его жизни происходят значимые события, работодатель тоже рядом. Это проявляется не только в создании условий для профессионального развития и построения карьеры, но и в том, как компания поддерживает сотрудников в важные моменты их жизни. Поэтому в компании действует комплексная система поддержки семьи. Также компенсируем расходы на детский сад, предоставляем дополнительные дни отдыха, возможности для оздоровления сотрудников и их детей в корпоративных центрах отдыха и лагерях, реализуем образовательные программы для школьников и студентов. Все это особенно важно для молодых сотрудников, которые только начинают строить не только карьеру, но и свою семью», – добавила Виктория Макуха.

«История для будущих поколений»

Для Степана и Ангелины свадьба на «Казаньоргсинтезе» стала неожиданным событием. Когда им предложили провести торжество на предприятии, они сначала думали, что это будет камерный праздник, – оба признались, что немного стесняются большого внимания к себе. Но в итоге решили не отказываться от такой возможности.

«Когда нам предложили все это организовать, мы сначала переживали и думали, как все будет. Но потом расслабились и решили: как можно отказываться от такого предложения? Когда еще такое событие бывает? Мы очень рады, что все получилось именно так», – рассказали молодожены.

Особенно приятно, что рядом были коллеги, руководители. По словам Степана и Ангелины, эта история наверняка останется в их семье надолго и однажды станет рассказом для будущих детей и внуков.

«Это уникальное событие, и нам кажется, что эту историю мы будем передавать из поколения в поколение. Наша семья была в восторге и сразу сказала: конечно, соглашайтесь. Кто еще сможет сделать для нас что-то подобное?» – поделились они.

Среди организаторов праздника была эксперт по внутренним коммуникациям «Казаньоргсинтеза» Ляйсан Гарафиева. По работе она постоянно общается с сотрудниками и следит за тем, что происходит в коллективе.

«Я часто наблюдаю за развитием человеческих отношений – дружбой, любовью. И сегодня апогеем всего этого стала свадьба. Для меня это был еще и своеобразный челлендж – организовать такое необычное мероприятие для корпоративной жизни. У ребят прекрасная история, где их соединила не только любовь, но и большая компания друзей», – рассказала Ляйсан Гарафиева.

По ее словам, сама подготовка к свадьбе оказалась эмоциональной: несмотря на то что вместе с командой заранее продумывали детали, масштаб праздника удивил даже ее.

«Я была очень удивлена, насколько тепло коллеги их приняли. Все с вниманием и радостью поздравляли ребят, кто-то подготовил свои подарки, кто-то сказал теплые слова. Люди действительно включились в этот праздник», – отметила она.

Для самой Ляйсан свадьба на «Казаньоргсинтезе» стала еще и личной историей. Ее бабушка и дедушка познакомились, когда предприятие только начинали строить, затем здесь работали ее отец и тетя. Теперь она сама продолжает эту семейную связь с заводом и шутит, что следующий этап – отметить свою заводскую свадьбу.