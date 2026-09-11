Врачи объяснили, что делать, если ребенок подсел на энергетики

Употребление энергетических напитков может перерасти в серьезную зависимость. О том, что делать, если ребенок подсел на энергетики, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали врачи наркодиспансера Татарстана.

«Энергетики – это некий трамплин для других зависимостей. Все начинается с напитков, которые улучшают тонус. Потом идет пиво. Кажется, что это легкий напиток. А далее приходят крепкие напитки», – рассказал заведующий вторым женским отделением Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана Джавид Сайфуддинов.

Современные дети лишены скуки. Родители пытаются избавить от нее на корню – это неверно, утверждают медики.

«В психологическом смысле скука – это двигатель для ребенка. Он начинает искать активности, придумывать формы творчества. Приглашение любого допинга, в том числе энергетиков, в свою жизнь – это опасный способ разбавить времяпровождение», – утверждает заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана Лилия Зайцева.

Если вы считаете, что ваш ребенок подсел на энергетические напитки, можно обратиться в психологическую лабораторию наркодиспансера. Консультация психолога бесплатна и анонимна.

«Многие взрослые боятся обратиться к наркологу или психологу из-за стыда перед другими людьми. То есть, семья готова пожертвовать ребенком ради сохранения псевдостатуса семьи», – отметила Лилия Зайцева.