Студотряд из Татарстана стал лучшим на межрегиональной стройке в «Алабуге»

Студенческий строительный отряд «Исида» из Казанского государственного энергетического университета признали лучшим на межрегиональной студенческой стройке «Алабуга Строй» по итогам летнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба студенческих отрядов Татарстана.

В 2026 году на двух межрегиональных трудовых проектах – «Алабуга Строй» и «Алабуга Композит» – работали более 2,1 тыс. участников студенческих отрядов из 41 региона России.

Студенты участвовали в строительстве жилого микрорайона для сотрудников ОЭЗ «Алабуга»: выполняли армирование, бетонирование, монтажные и отделочные работы. Также они работали электромонтерами, монтажниками слаботочных систем и специалистами по теплоснабжению. Еще часть участников была задействована на промышленных предприятиях особой экономической зоны.

«Сотрудничество с ОЭЗ “Алабуга” – одно из самых стратегически важных для студенческих отрядов Татарстана. Мы целенаправленно привлекаем молодые кадры именно на промышленные предприятия и к возведению инфраструктуры, потому что это дает ребятам реальный опыт работы в высокотехнологичном производстве и на масштабных стройках. За время сотрудничества здесь трудоустроено более 9 000 участников студотрядов со всей страны, и мы видим, что интерес к этим проектам только растет», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

«Исида» участвует в трудовых проектах в «Алабуге» с 2022 года. Ранее отряд становился лучшим по производственным показателям или комиссарской деятельности, а в этом году впервые получил главное знамя проекта. Большинство участников отряда – девушки.

По итогам летнего сезона лучшим пресс-секретарем стройки также признали представительницу «Исиды» Юлию Ошмарину.

Основной летний этап завершился, однако работа на проектах продолжится до конца года. С сентября начнется осенний этап набора студентов очной формы обучения. Присоединиться к проектам можно через региональное отделение Российских студенческих отрядов.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координирует Министерство по делам молодежи в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети».