«Главный вызов – дипфейки»: как будут обеспечивать прозрачность выборов в РТ

Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут по всей стране 18, 19 и 20 сентября. Какие главные информационные угрозы будут в ходе избирательной кампании и как будет обеспечиваться прозрачность процесса в Татарстане, рассказали на форуме «Мой голос» в Казани.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На выборы депутатов Госдумы аккредитовались 87 СМИ

Выборы депутатов Госдумы в этом году вызвали большой интерес в обществе, о чем говорит и количество аккредитованных средств массовой информации в Татарстане, сообщил журналистам перед началом форума «Мой голос» председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев.

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня у нас заканчивается аккредитация СМИ не выборы депутатов Госдумы в сентябре. Уже получили аккредитацию порядка 450 журналистов и 87 средств массовой информации. Это рекорд, который говорит о высоком интересе к грядущей избирательной кампании», – рассказал он.

Кроме того, для выборов подготовлены наблюдатели, а также организована полная видеофиксация. Все эти меры направлены на обеспечение прозрачности процесса.

Советник аппарата Ассоциации юристов России Антон Лукаш Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В этом году на выборах нас ждет большой вызов и проверка нашей психики»

Модератором встречи стал главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.

«Мы хотим поговорить о теме доверия и информирования избирателей. Каждый день мы получаем огромное количество информации: новости, сообщения в соцсетях и мессенджерах, публикации в СМИ и так далее. И все меньше остается времени на осмысление этой информации. И сегодня перед каждым из нас стоит вопрос: какой информации доверять?» – обозначил тему дискуссии Билалов.

Одним из ключевых аспектов легитимности выборов остается их прозрачность. Именно в этом направлении будет оказано особое давление от тех, кто хочет помешать избирательному процессу. Технологии за последние годы существенно шагнули вперед, что создает новые вызовы, заявил член экспертного совета ассоциации «Независимый общественный мониторинг», советник аппарата Ассоциации юристов России Антон Лукаш.

«В этом году на выборах нас всех ждет большой вызов и проверка нашей психики. Это дипфейки. Главная, серьезная угроза. Если раньше провокаторам нужно было присутствовать на участке, то сегодня все можно сгенерировать с помощью ИИ. В нашем штабе мы называем специально обученных людей, которые создают такие провокации, художественными войсками», – заявил эксперт.

По его словам, во время выборов будет огромное количество попыток таргетно воздействовать на каждого через особенности каждого из регионов.

«Но мы готовы к этой угрозе. У нас есть ответ. Разработана система распознавания дипфейков. Мы проводим мастер-классы и круглые столы по этому поводу с участием всех регионов», – продолжил Лукаш.

По его словам, методика основана на метриках признаков дипфейков и позволяет практически безошибочно их определять.

Замруководителя РА «Татмедиа» Диана Василова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как противостоять фейкам?

В современных реалиях противостоять распространению ложной информации практически невозможно, но можно научиться определять ее достоверность, подчеркнула замруководителя РА «Татмедиа» Диана Василова.

«Согласно последним исследованиям, человек тратит на пересылку сообщения от 8 до 12 секунд. За это время люди даже не всегда успевают дочитать информацию. Здесь важно уделить время и проанализировать информацию, а также проверить ее в официальном источнике», – сказала она.

При этом фейки всегда распространяются очень быстро и стараются воздействовать на эмоции, что провоцирует человека поделиться этой информацией. Зачастую фейки апеллируют к несуществующим фактам или документам, которые можно легко перепроверить, поэтому роль официальных источников информации особенно важна.

Тимур Какохо Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На выборах будут работать 14 тысяч наблюдателей

Одним из главных методов обеспечения прозрачности выборов остается институт общественного наблюдения. В этом году на выборах в Татарстане будут работать порядка 14 тысяч человек, рассказал председатель Исполнительного комитета ТРО Ассоциации юристов России, член Общественной палаты Российской Федерации Тимур Какохо.

«Мы завершили подготовку наблюдателей. Причем на обучении они получили обширную информацию на основе реальных кейсов, которые происходят на избирательных участках. Они будут неангажированными представителями общества на выборах. Таким образом, мы еще и обеспечиваем цифровую гигиену в электорате. Ведь эти люди, наблюдателем может быть кто угодно, потом придут домой и расскажут семье, друзьям, знакомым, что на самом деле происходило там», – объяснил эксперт.

Кроме того, во время выборов будет работать центр общественного наблюдения, где в реальном времени по видеотрансляции за проведением выборов будут также наблюдать, добавил Какохо.

Павел Гонцов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Видеонаблюдение на выборах в Татарстане будут обеспечивать 2 тысячи камер

В целом, для обеспечения бесперебойного видеонаблюдения на выборах в Татарстане была проведена большая работа и установлено новое оборудование, сообщил директор филиала «Ростелекома» в РТ Павел Гонцов.

«На избирательных участках Татарстана мы установили 2 тысячи видеокамер, чтобы обеспечить безопасность прозрачность надежность избирательного процесса. На каждом из участков установлены две камеры таким образом, чтобы охватить все необходимое для наблюдения, но при этом тайна голосования сохраняется. Мы не видим, что происходит именно в кабинке», – пояснил он.

Предусмотрена даже ситуация отключения электричества. В этом случае камеры все равно продолжат работу. А трансляция будет доступна каждому жителю республики на портале «Наши выборы», добавил Гонцов.