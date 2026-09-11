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Происшествия 11 сентября 2026 14:35

Лжесиловик убедил жительницу Татарстана «задекларировать» 3 млн рублей

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44-летняя жительница Лениногорска лишилась 3 млн рублей, поверив аферисту. Об этом сообщает МВД по РТ.

Согласно данным правоохранителей, женщине позвонил неизвестный, представившись ей сотрудником силовых структур. Он убедил ее «задекларировать» деньги под предлогом защиты от несанкционированных операций. Женщина поверила незнакомцу и передала около 3 млн рублей прибывшему по его указке курьеру. Спустя какое-то время, она осознала, что ее обманули.

Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

#мошенничество в особо крупном размере #телефонное мошенничество #МВД по РТ
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