Айдар Метшин: «Созрела необходимость общегородской экопрограммы Нижнекамска»

Нижнекамск подошел к 60-летию сформировавшимся промышленным центром, которому теперь предстоит сделать новый шаг в развитии. О роли крупных компаний, экологических проблемах, запросах жителей и будущем города «Татар-информу» рассказал депутат Госдумы, экс-мэр Нижнекамска Айдар Метшин.





Айдар Метшин: «Нижнекамску 60 лет – это серьезная отсечка. У города особый ДНК – дух первостроителей. И он жив до сих пор»

Фото: из личного архива Айдара Метшина

Интервью с Айдаром Метшиным мы готовили к 60-летию Нижнекамска, которое город отмечал 15 августа. Известные события изменили праздничные планы, но сам разговор о настоящем и будущем города не потерял актуальности.

Айдар Метшин, возглавлявший Нижнекамск с 2006 по 2021 год, а сейчас представляющий Татарстан в Государственной Думе, рассказал, как меняются город и республика, что происходит в сфере экологии и ЖКХ, над какими инициативами он работает как депутат и каким видит Нижнекамск через 15 лет.

«Бизнес отвечает за то, каким город достанется следующим поколениям»

– Айдар Раисович, Нижнекамску – 60. Для вас это просто дата или повод для пересборки смыслов?

– 60 лет – это серьезная отсечка. В такие моменты ты смотришь не столько в отчеты, сколько в глаза людей. Да, мы по-прежнему один из лидеров промышленности и благоустройства в стране, но для меня важнее другое: как сегодня гуляют по паркам, как появляются новые спортивные центры, как молодежь говорит: «Я остаюсь здесь». Нижнекамск состоялся. И сейчас наша задача – не удержать этот уровень, а шагнуть дальше. У города особая ДНК – дух первостроителей. И он жив до сих пор. Это та энергия, которую мы не имеем права растерять.

– Что сегодня задает новую траекторию развития?

– Отмечу приход СИБУРа. Я называю их компанией-визионером, когда команда приходит на определенную территорию не как в «дополнительный цех», а полностью перезагружает среду. Это уровень мышления, где бизнес отвечает не за квартальный отчет, а за то, каким город достанется следующим поколениям. В этом ключе и «Татнефть» работает. И это как раз тот случай, когда промышленность не высасывает ресурсы из города, а наоборот – создает условия, чтобы город развивался. Школы, парки, общественные пространства, спорт – мы видим это каждый день.

«Каждое новое предприятие должно делать воздух чище»

– Экология – обычно «нерв» промышленного города. Что сегодня определяет экологический ландшафт Нижнекамска?

– Экологическая повестка Нижнекамска сегодня складывается из двух масштабных составляющих. Первая – это наш промышленный узел, несколько сотен компаний и предприятий, крупнейшие среди них хорошо известны – СИБУР, «Татнефть», ТАИФ, «Татшина», Нижнекамская ТЭЦ. Вторая составляющая – это городская мобильность. В Нижнекамске большой автопарк – более 70 тысяч машин, интенсивность движения здесь объективно высока как в жилом массиве, так и на подъездах к промузлу.

– Как вы оцениваете динамику в вопросе экологии за последние годы?

– Хочу, чтобы мы говорили не эмоциями, а цифрами. С 2018 года количество жалоб на качество воздуха в Нижнекамске снизилось в 10 раз. Выбросы предприятий сократились на 35 тысяч тонн в год. Превышения на автоматических станциях сократились в три раза. Это не «отписки», это результат системной работы, в которой участвуют и предприятия, и город, и жители.

Есть и зримые проекты. Например, проведена реконструкция биологических очистных сооружений города – в 2 раза выросло качество очистки воды, тут СИБУР существенно вложился.

При этом экология в наши дни – это не только трубы и фильтры, это еще и культура среды, когда промышленная эстетика соединяется с природой, например через арт-объекты с дополненной реальностью. Такой объект тоже есть в Нижнекамске – проект «Город-сад. Энергия «Татнефти», к примеру.

И здесь я всегда вспоминаю разговор с Минтимером Шаймиевым (Первый Президент Татарстана, ныне Государственный Советник РТ, – прим. Т-и). Он сказал тогда: «Каждое новое предприятие должно делать воздух чище». Я осознал глубину этих слов позже. Речь не про «не вредить». Речь про новый подход: предприятие должно быть источником качества жизни, а не проблем. Когда город перестает быть донором для завода, отдающим здоровье, время, экологию, и становится партнером, который получает обратно чистый воздух, зеленые зоны и новые смыслы. Вот это настоящая промышленная философия.

Но сегодня мы видим запрос времени на объединение усилий всех участников экологического процесса, чтобы город и жители чувствовали цельный эффект от многочисленных проектов, который реализуют предприятия Нижнекамска. Думаю, тут созрела уже необходимость общегородской экологической программы города. Уверен, коллеги и из промзоны, и общественных организаций, и администрации в ближайшее время придут к ее запуску.

«Мы слышим людей и отвечаем на их реальные потребности»

– Но даже если качество воздуха улучшается, остаются другие угрозы здоровью – например, увлечение молодежи вейпами. Можно ли считать борьбу с ними частью работы по созданию здоровой среды?

– Абсолютно. Парадокс: мы боремся за качество атмосферы, а молодые люди порой сами портят свою «внутреннюю экологию». Эти сомнительные приборы – бич, который идет вразрез со всем, что мы делаем. Мы в Госдуме последовательно занимаемся этим вопросом. В мае приняли закон, дающий регионам право запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Я также автор законопроекта о внесудебной блокировке сайтов с никотинсодержащей продукцией – чтобы ограничивать доступ к таким ресурсам за считаные дни. Эти темы родились из общения с людьми. Люди хотят, чтобы их дети росли в здоровой среде, и наша задача – дать им для этого инструменты.

– Какие еще запросы от людей формируют вашу работу?

– Безусловно, ЖКХ – это всегда чувствительная зона. Мы приняли закон, который усилил контроль за тарифами: теперь ФАС может сама устанавливать предельные планки, если региональные предписания не исполняются. И что важно – ввели персональную ответственность для чиновников за перегибы в тарифах. Люди должны видеть, что их деньги идут по делу.

Но есть и системные вещи, которые мы отстаивали как депутатский корпус Татарстана. Одна из них – сохранение двухуровневой системы местного самоуправления. Была реформа, которая предполагала упразднение института поселковых депутатов. Для Татарстана это было неприемлемо – такая архитектура не отвечала ни запросам людей, ни реалиям республики. Тогда по инициативе Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова мы выступили против и отстояли это право – чтобы регионы сами определяли эффективную для них систему. Для нас это не бюрократический вопрос, это вопрос близости власти к людям. И то, что нам удалось это отстоять, – еще одно подтверждение сплоченности депутатского корпуса и авторитета руководства республики.

Также я хочу выделить закон о наставничестве в медицине – мы активно работали над ним, и я вносил правки ко второму чтению. В долгосрочной перспективе это поможет снять острейший кадровый дефицит в здравоохранении. Ведь качество жизни начинается с доступной и квалифицированной помощи.

– Поддержка бойцов и их семей тоже часть этой работы?

– Да, сегодня это приоритет номер один. С начала СВО принято более 180 законов в этом направлении. Сначала мы закладывали фундамент – базовые меры поддержки, а сейчас идет тонкая донастройка системы под реальные запросы бойцов и их семей. Именно из таких обращений родился проект «Победа. Возвращение Героев домой». Начинали с Гагаринского округа Нижнекамска, затем расширился на весь район, а теперь запросы на эту модель поступают и из других регионов. Это значит, что мы на правильном пути: мы слышим людей и отвечаем на их реальные потребности.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Нижнекамск – не просто промышленный гигант, а комфортный научно-образовательный центр»

– Каким вы видите Нижнекамск через 10–15 лет?

– Я вижу его не просто промышленным гигантом, а комфортным научно-образовательным центром. Мы уже сейчас видим этот тренд: формирование в городе образовательной траектории «школа – ссуз/вуз – карьера». Вот у нас в колледже имени Лемаева в этом году, если посмотреть результаты вступительной кампании, почти каждый третий студент из другого региона – из Башкортостана, Удмуртии, Урала, даже с Дальнего Востока, то есть ребята видят, что нефтехимия и Нижнекамск – это перспективно.

Опять же – практико-ориентированный подход в том же СИБУРИНТЕХе: там более 100 программ подготовки, 11 кафедр, в том числе и экология, кстати, о которой мы уже говорили сегодня; самое современное оборудование.

Ну и новый фундамент этой работы – строительство «СИБУР Школы». Это будет одна из крупнейших частных школ в России с бесплатным обучением, с уклоном в инженерные дисциплины и естественные науки. Важно, это и Раис отметил, и руководство компании, – она будет открыта для всех детей Нижнекамска, без квот. Завершение строительства – 2028 год, то есть через 10–15 лет мы получим уже первое поколение ее выпускников. И это как раз про то будущее, которое мы в прямом смысле закладываем сегодня.

Здесь, знаете, я вспоминаю «Маленького принца». Там есть фраза: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». Это про миссию. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы наша «планета» – Нижнекамск, Татарстан, страна – становилась чище, удобнее, справедливее. И это не громкие слова, а ежедневная пошаговая работа.

– Что пожелаете Нижнекамску в 60-й день рождения?

– Нижнекамск силен энергией первых строителей и дерзостью новых поколений. Пусть эта химия взаимодействия – между людьми, бизнесом и властью – и дальше дает выдающийся результат. С юбилеем, дорогие нижнекамцы!