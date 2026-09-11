Военные вторжения и теории заговора: как теракты 11 сентября в США изменили мир

Двадцать пять лет назад, 11 сентября 2001 года, США пережили самую смертоносную террористическую атаку в истории человечества. Как трагедия изменила мир и почему до сих пор остаются вопросы о заказчиках преступления – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.





11 сентября 2001 года США пережили самую смертоносную террористическую атаку в истории человечества

Фото: Michael Foran, ru.wikipedia.org, по лицензии CC BY-SA 2.0

Экстренная прямая трансляция ужаса в Нью-Йорке

Очень хорошо помню, как днем 11 сентября около 16:00 по московскому времени общедоступные каналы того времени (НТВ, РТР и Первый канал) сломали обычную сетку вещания и начали транслировать кадры из Нью-Йорка, которые можно было принять за какой-то фильм-катастрофу.

Картинка на экране телевизора была настолько чудовищной и нереальной, что поначалу казалось, будто это какая-то реклама очередного голливудского блокбастера. Но вскоре стало понятно, что это не шутки. На НТВ начался экстренный прямой эфир, в котором показали, кроме всего прочего, шокирующий момент падения башен-близнецов и гибели находившихся там людей. Было понятно, что на моих глазах происходит историческое событие, после которого мир уже не будет прежним.

В результате террористических атак погибли 2977 человек, их имена высечены на мемориале в Нью-Йорке Фото: © Стрингер / РИА Новости

Прямые последствия террористической атаки

В результате террористических атак погибли 2977 человек, среди которых были граждане более чем 90 государств. Еще 24 человека до сих пор официально числятся пропавшими без вести. Более 6 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. Под удар попали и экстренные службы Нью-Йорка: среди тех, кто первым бросился спасать людей, погибли 343 пожарных, 23 офицера полиции Нью-Йорка (NYPD) и 37 офицеров портовой полиции (PAPD).

В последующие годы число жертв продолжало расти: токсичное облако, образовавшееся после обрушения башен, вызвало тяжелые онкологические и респираторные заболевания. Тысячи спасателей, волонтеров и жителей Нижнего Манхэттена скончались от болезней, вызванных вдыханием этой гари и пыли.

В Нью-Йорке был полностью разрушен комплекс Всемирного торгового центра – не только знаменитые Северная и Южная башни, но и еще пять окружающих зданий, включая 47-этажную башню ВТЦ-7, обрушившуюся позже в тот же день. Были повреждены линии метрополитена, уничтожены подземные коммуникации, а экономическое сердце города оказалось парализовано на месяцы.

В Вашингтоне авиалайнер пробил брешь в западном крыле Пентагона – символа военной мощи США. Была частично разрушена монолитная железобетонная конструкция здания, начался сильнейший пожар, унесший жизни 125 человек, находившихся внутри министерства, не считая пассажиров самолета.

Момент, когда Джорджу Бушу-младшему сообщают о террористической атаке на США, попал в объективы камер Фото: стоп-кадр видео / соцсети

Как ответила Америка

США в ответ на события 9/11 объявили масштабную «Глобальную войну с терроризмом» (Global War on Terrorism). Американский военный ответ коренным образом перекроил карту Ближнего Востока и Центральной Азии.

Уже в октябре 2001 года США при поддержке союзников начали операцию «Несокрушимая свобода». Целью было уничтожение баз «Аль-Каиды» и свержение укрывавшего ее участников движения «Талибан». Эта кампания стала самой долгой в истории США – она продолжалась 20 лет, завершившись лишь в августе 2021 года позорным и поспешным выводом американских войск и возвращением «Талибана» к власти. За два десятилетия войны прямые потери среди мирных жителей составили, по разным оценкам, от 47 до 50 тысяч человек. Общие прямые потери, включая талибов и афганскую армию, оцениваются в 176 тысяч человек.

В 2003 году администрация Джорджа Буша-младшего расширила рамки борьбы, обвинив режим Саддама Хусейна в связях с террористами и тайном производстве оружия массового поражения, которое впоследствии так и не было найдено. Вторжение привело к свержению Хусейна, а позже к его казни через повешение в декабре 2006 года в Ираке, но полностью дестабилизировало регион. В Ираке вспыхнула кровопролитная межконфессиональная гражданская война, а образовавшийся вакуум власти создал почву для появления еще более радикальных группировок, включая ИГИЛ.

По разным оценкам, непосредственно от насилия погибли от 187 до 210 тысяч гражданских лиц. База данных Iraq Body Count, проверяющая сведения о каждой смерти по документам и сообщениям СМИ, на сегодняшний день подтверждает гибель более 187,4 тысячи мирных иракцев. Общие прямые потери, включая участников боевых действий со всех сторон, превышают 315 тысяч человек.

Американские военные и спецслужбы начали активно действовать, в том числе с применением беспилотников, в Пакистане, Йемене, Сомали, а позже в Сирии и Ливии. В Пакистане в 2011 году был ликвидирован Усама бен Ладен, которого обвинили в причастности к организации терактов 9/11. Практика «превентивных ударов» и точечных ликвидаций стала обыденным инструментом внешней политики США.

В целом развязанные США в ответ на 9/11 военные конфликты на Ближнем Востоке привели к долгосрочной гуманитарной катастрофе. Согласно специальному докладу Университета Брауна, последствия войн, развязанных США после этих событий, оказались намного смертоноснее самих боев: в зонах конфликтов, преимущественно в Ираке и Афганистане, число косвенных жертв составило от 3,6 до 3,8 миллиона человек. Большую часть этих жертв составляют женщины и дети, погибшие от недоедания, инфекционных заболеваний из-за отсутствия чистой воды и невозможности получить базовую медицинскую помощь.

Несоразмерность ответа США на события 9/11 просто поражает. Как раз тот случай, когда хаос порождает еще больший хаос.

Привычная сегодня система жесткого досмотра в аэропортах начала формироваться после нормативных изменений в США конца 2001 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наступление на американскую свободу

Внутри самих США теракты привели к беспрецедентному ограничению гражданских свобод и усилению контроля: был принят «Патриотический акт» и создано Министерство внутренней безопасности (DHS). Закон предоставил ФБР, ЦРУ и АНБ беспрецедентные инструменты для контроля над гражданами и иностранцами, фактически стерев жесткую грань между внешней разведкой и внутренним полицейским надзором.

Привычная сегодня система жесткого досмотра в аэропортах – сканирование тела, снятие обуви, запрет на пронос жидкостей – начала формироваться после нормативных изменений в США конца 2001 года и создания Администрации транспортной безопасности (TSA).

В 2015 году Америка приняла более умеренный «Акт о свободе США» (USA Freedom Act), пришедший на смену «Патриотическому акту». Он формально запретил спецслужбам вести прямую массовую прослушку без индивидуального судебного ордера, однако общая архитектура контроля и расширенная система госбезопасности сохранились в США навсегда.

Халид Шейх Мохаммед в день ареста Фото: ru.wikipedia.org, public domain

Кто же это сделал?

Официальное следствие США признало главным архитектором и организатором терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохаммеда, международного террориста кувейтского происхождения. Если Усама бен Ладен был лидером и идеологическим вдохновителем «Аль-Каиды», то Халид Шейх Мохаммед являлся руководителем ее военного комитета и техническим мозгом операции. Именно он придумал и предложил бен Ладену план под названием «Самолетная операция» – использование угнанных пассажирских лайнеров в качестве управляемых ракет.

Халид Шейх Мохаммед лично руководил финансированием, логистикой и отбором террористов. Он организовывал их обучение в летных школах США и координировал действия ячеек на этапе подготовки. Помимо терактов 11 сентября, Халид Шейх Мохаммед признал свою причастность к десяткам других масштабных операций: первому подрыву в подвале ВТЦ в 1993 году, подготовке взрывов 12 пассажирских самолетов над Тихим океаном (проект «Боджинка»), взрыву ночного клуба на Бали в 2002 году, а также к жестокому убийству журналиста The Wall Street Journal Дэниела Перла.

Несмотря на официальные выводы Комиссии 9/11, возложившей всю полноту ответственности на девятнадцать террористов «Аль-Каиды», в обществе до сих пор циркулируют альтернативные версии произошедшего. Потому что слишком смертоносной и продуманной оказалась террористическая атака.

Главная альтернативная версия произошедшего – причастность официальных лиц или спецслужб США к событиям 11 сентября 2001 года. В Америке возникло мощное конспирологическое движение, известное как «Движение за истину о 11 сентября» (9/11 Truth movement). Сторонники этих версий считают, что масштаб трагедии был использован или даже намеренно срежиссирован американским правительством для оправдания последующих войн на Ближнем Востоке и радикального усиления контроля над собственным населением.

Американцы очень любят аббревиатуры. Так и здесь все конспирологические теории в отношении спецслужб США делятся на две основные категории, известные по англоязычным аббревиатурам: LIHOP и MIHOP.

LIHOP (Let It Happen On Purpose) – «Позволили этому случиться намеренно». Сторонники этой версии не обвиняют спецслужбы в непосредственном осуществлении терактов, но утверждают, что Белый дом, ЦРУ и ФБР знали о готовящихся атаках и сознательно бездействовали, чтобы получить идеальный повод (casus belli) для геополитической экспансии. Они обращают внимание на очень странное поведение системы американской ПВО, которая не смогла перехватить ни один из четырех угнанных самолетов. Конспирологи заявляют, что военным был отдан секретный приказ «не вмешиваться» (stand-down order) либо их намеренно запутали проводившимися в тот же день военными учениями. Действительно, пассивность американских ПВОшников вызывает очень большие вопросы, тем более что информация о том, что самолеты под управлением террористов летят на гражданские объекты в Нью-Йорке, была им известна.

MIHOP (Made It Happen On Purpose) – «Сделали это намеренно». Сторонники этой теории утверждают, что спецслужбы США сами спланировали и осуществили теракты, а 19 арабских угонщиков использовались для прикрытия операции и стали «козлами отпущения». Один из ключевых аргументов – обрушение в тот же день, что и башен-близнецов, 47-этажного здания Всемирного торгового центра 7 (ВТЦ-7), в которое самолеты не врезались. Конспирологи считают, что характер его падения – строго вертикальный, стремительный и симметричный – идеально соответствует профессиональному контролируемому сносу. Отсюда родилась теория, что во все три здания американские спецслужбы заранее заложили взрывчатку (термит).

Главным идеологическим обоснованием причастности американских властей конспирологи называют документ аналитического центра «Проект за новый американский век» (PNAC), опубликованный в сентябре 2000 года. В этот центр входили будущие ключевые лица администрации Буша – Дик Чейни, Дональд Рамсфелд, Пол Вулфовиц.

В докладе обсуждалась необходимость радикальной модернизации армии США и установления американского доминирования на Ближнем Востоке. При этом авторы добавили ремарку, что этот процесс будет долгим, «если только не произойдет какое-то катастрофическое событие, выступающее в роли катализатора, – вроде нового Перл-Харбора».

В эти теории заговора можно верить или нет, но поведение американских властей тоже дает много поводов для сомнений. Несмотря на масштабную волну раскрытия архивов по указу президента США в 2021 году, значительный массив документов ФБР, ЦРУ и Комиссии 9/11 до сих пор остается засекреченным или опубликован с серьезными купюрами. ФБР и ЦРУ до сих пор держат в строгом секрете полные стенограммы допросов ключевых организаторов теракта, находящихся в тюрьме Гуантанамо, включая Халида Шейха Мохаммеда – главного архитектора 9/11.

Даже четверть века спустя все эти теории о причастности американских спецслужб остаются важной частью современной поп-культуры и глобального недоверия к официальным институтам власти.

Одно можно сказать определенно: мир после 11 сентября навсегда изменился, и многие глобальные конфликты и политические процессы – от усиления роли спецслужб во всем мире и распространения практики «превентивных ударов» до международных санкций и войн по «борьбе с терроризмом» – стали прямым следствием трагедии 9/11.