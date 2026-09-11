Землячество Апастовского района признали лучшим в Татарстане

Фото: Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Татарстан»

Региональная общественная организация «Землячество Апас по Республике Татарстан» заняла первое место в республиканском конкурсе среди землячеств по итогам 2025 года.

Итоги конкурса подвели в Совете муниципальных образований Татарстана.

Землячества действуют в республике уже более 30 лет. Они объединяют уроженцев городов и районов Татарстана, которые продолжают поддерживать связь с малой родиной, помогают друг другу и участвуют в развитии родного края.

Сегодня в Казани и Набережных Челнах работают десятки таких объединений. Развитие землячеств поддерживает руководство республики во главе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.