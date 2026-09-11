«Лето в Татарстане»: аэростаты, Луковый фестиваль и «Пастернаковские чтения»

В эти выходные в Татарстане пройдут литературные и гастрономические фестивали, спортивные соревнования и праздники под открытым небом. В Болгаре состоится фестиваль воздухоплавания, в Менделеевске выступят известные актеры, а любителей спорта ждут соревнования по кроссу в Челнах. О самых интересных событиях уикенда – в обзоре «Татар-информа».





Фото: пастернаковские-чтения.рф

В Менделеевске – «Пастернаковские чтения»

IV Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет 12 и 13 сентября в Менделеевске. Темой фестиваля в этом году станет «Анатомия чувств». Программа объединит литературу, театр, поэзию, музыку и юмор.

В Менделеевск приедут московские театральные коллективы, известные актеры и артисты. 12 сентября «Мастерская Назаровых» сыграет «Утиную охоту» по пьесе Александра Вампилова. Режиссер постановки – Юрий Печенежский. В этот же день Олег Попов представит моноспектакль «Московская дьяволиада».

Фото: пастернаковские-чтения.рф

В фестивальную афишу также вошел спектакль «Три» с Нелли Уваровой. Постановка режиссера Екатерины Половцевой создана по пьесе современного драматурга Наталии Мошиной «Розовое платье с зеленым пояском» и обращается к персонажам чеховских «Трех сестер», которые в оригинальном произведении остаются на втором плане.

Ксения Алферова представит авторский проект «Мой Пастернак». Во время литературных посиделок актриса расскажет о жизни и творчестве Бориса Пастернака через его произведения, письма, дневники и воспоминания современников.

Фото: пастернаковские-чтения.рф

13 сентября программу продолжит Антон Кукушкин с поэтической программой «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» по произведениям Сергея Есенина. Кроме того, выпускники мастерской Олега Кудряшова в ГИТИСе сыграют «Бражников и блудниц» по документальному роману Максима Жегалина. Режиссер постановки – Светлана Землякова.

В программу также вошел «Ненаписанный акт „Чайки“» – проект Музея МХАТ и актеров МХТ имени А. П. Чехова, объединивший произведения и истории из жизни известных писателей, поэтов и актрис. К прозе Сергея Довлатова обратятся артисты «Мастерской Петра Фоменко» Полина Кутепова и Дмитрий Захаров. Они представят «Чемодан», созданный из фрагментов одноименного сборника рассказов писателя.

Фото: пастернаковские-чтения.рф

Завершит фестиваль звезда шоу «Импровизация» Арсений Попов с литературно-юмористической программой «Смех сквозь слезы».

Фестиваль ежегодно обращается к связи Бориса Пастернака с Менделеевском. В 1916–1917 годах поэт некоторое время жил в поселке при Бондюжском заводе, который позднее стал Менделеевском.

В Болгаре 12 и 13 сентября пройдет Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Мечтатели» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Болгаре – фестиваль воздухоплавания «Мечтатели»

В Болгаре 12 и 13 сентября пройдет Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Мечтатели». Воздушные экскурсии запланированы с 10 по 13 сентября: утренние полеты будут начинаться в 5:00, вечерние – в 17:00. Организаторы отмечают, что программа может корректироваться в зависимости от погодных условий.

Основная программа фестиваля 12 сентября начнется с 10:00, а официальное открытие состоится в 12:00. В течение дня пройдут массовый запуск самолетиков, конкурс воздушных змеев и парад аэростатов, изготовленных участниками фестивального конкурса. Вечером на сцене выступят группы Grattage и «Банда Кейли», а в 19:00 начнется программа «Огненная сказка».

На территории фестиваля будут работать мастерские по созданию аэростатов, авиамоделей и воздушных змеев, кожевенная мастерская, ярмарка изделий ручной работы и площадка настольных игр. Гости также смогут посетить мастер-классы ремесленников и самостоятельно изготовить модели аэростатов.

Отдельную программу подготовят для семей с детьми. Она включит старинные игры, историческое фехтование, лучный тир, творческие занятия, эстафеты и конкурсы. Также будет работать «Дом науки и техники» с мастер-классами по созданию и запуску пневматических ракет.

Еще одна площадка будет посвящена истории Волжской Булгарии. Здесь пройдут тематические мастер-классы и богатырские состязания. Во второй день фестиваля продолжат работу основные интерактивные и ремесленные зоны, а также площадка авиамодельного спорта.

13 сентября в 13:00 состоится массовый запуск самолетиков, в 16:00 – конкурс воздушных змеев и награждение победителей фестивальных конкурсов. В 17:00 пройдет шоу горелок и запуск аэростатов.

В Набережных Челнах – чемпионат Татарстана по кроссу

В субботу, 12 сентября, в набережночелнинском парке Прибрежный также пройдет чемпионат Республики Татарстан по легкоатлетическому кроссу для любителей.

Старт соревнований запланирован на 15:00. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2 км.

На старт выйдут мужчины и женщины разных возрастных категорий – от спортсменов 18–29 лет до участников старше 65 лет.

Соревнования пройдут на пересеченной местности. По итогам забега определят сильнейших спортсменов в каждой возрастной группе. Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация.

В Казани – «ФуксФест»

В исторической части Казанского зооботсада 12 сентября пройдет «ФуксФест», приуроченный к 250-летию со дня рождения Карла Фукса и 220-летию ботанического сада. Фестиваль продлится с 13:00 до 19:00.

Музыкальная программа начнется в 15:00 выступлением оркестра национальной музыки под управлением Айдара Ниязова и танцевальным перформансом актрисы Кариевского театра Альбины Нугмановой. В 16:00 покажут камерный балет «Пантера», в 17:00 выступит DJ Shura Lee, а в 18:00 – татарская артистка Defne с акустической программой.

В течение дня в зооботсаду будет работать лекторий. Посетителям расскажут об истории Казанского ботанического сада, ботанических садах России, садах в татарской культуре и лекарственных растениях. Также запланированы ботаническая и историческая экскурсии по территории сада.

Для гостей проведут мастер-классы по созданию и росписи домиков для животных, рисованию натюрмортов, изготовлению гипсовых барельефов и составлению кашпо из сезонных цветов. Для участия в мастер-классах необходима предварительная регистрация, они оплачиваются отдельно.

На территории также развернется выставка архивных фотографий, посвященная 220-летней истории ботанического сада. Будут работать книжный развал от «Смены», маркет виниловых пластинок и авторских изделий, а также фудкорт.

В Елабужском районе – Луковый фестиваль

В воскресенье в парке «Семейный» в селе Танайка Елабужского района пройдет IV муниципальный Луковый фестиваль. Торжественное открытие запланировано на 11:00.

Праздник посвящен местным кулинарным и ремесленным традициям. Для гостей подготовят концерт с участием творческих коллективов, мастер-классы и конкурсы с различными заданиями.

На территории фестиваля также будет работать ярмарка местной продукции, сувениров и изделий ручной работы. Посетители смогут познакомиться с урожаем местных жителей и приобрести продукцию сельхозпроизводителей.

Для участников предусмотрены игры и состязания, а организаторы также проведут розыгрыш призов и подарков.

В 12:00 начнется гала-концерт «Луковая царица». На сцену выйдут финалистки одноименного муниципального конкурса, которые представят подготовленные творческие номера.

В программу войдут вокальные и танцевальные выступления, а завершится конкурс награждением победительницы.

Фото: tatcultresurs.ru

В Тюлячинском районе – гастрономический фестиваль

Еще один гастрономический праздник пройдет 13 сентября в Тюлячинском районе. Фестиваль посвятят памяти известного земляка, заслуженного работника торговли РСФСР, кавалера орденов Ленина и Дружбы народов Юнуса Ахметзянова.

Участников и гостей начнут встречать с 9:00. В 10:30 откроется фотозона и начнется сбор семейных рецептов традиционной кухни, а в 11:00 состоится торжественное открытие гастрономического фестиваля.

В течение дня перед гостями выступят фольклорные ансамбли и местные артисты. Для юных участников проведут кулинарный мастер-класс «Зәвыклы мирас», а также занятие по приготовлению печных блинов.

На площадке развернется ярмарка «Осенние блага», приуроченная ко Дню садовода. Также состоится конкурс блюд «Самый вкусный картофель».

В 11:30 начнется соревнование по нарезке лапши. Одним из центральных событий станет большой семейный праздничный стол «Вкусные традиции и гостеприимство», который организуют в 13:00. Гостям предложат попробовать традиционные национальные блюда.

Главным угощением станет чак-чак, приготовленный к 35-летию воссоздания Тюлячинского района по оригинальному рецепту Юнуса Ахметзянова. Завершится программа награждением участников и победителей конкурсов.

Куда еще отправиться в выходные?

Напомним, 1 июня Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт второму сезону проекта «Лето в Татарстане». В течение всего летнего периода, а также осенью для жителей и гостей республики проходят концерты, фестивали, спортивные турниры, кинопоказы, мастер-классы и другие мероприятия под открытым небом.

Одним из главных событий проекта вновь стал фестиваль добрососедства «Курше Фест». Его участники организовывают дворовые праздники, творческие мастер-классы, семейные фестивали, спортивные соревнования и другие инициативы, направленные на развитие соседских сообществ. В этом году в программу также включили новый тематический трек «Мирас», посвященный сохранению культурного наследия.

В течение лета в городах и районах республики также проходят дни села, народные праздники, экологические акции и спортивные мероприятия для жителей всех возрастов. Для детей и подростков проводят игровые программы, творческие занятия и активности на свежем воздухе.

По вечерам в общественных пространствах Татарстана продолжаются кинопоказы под открытым небом, концерты и танцевальные программы. Организаторы отмечают, что большинство мероприятий – бесплатные для посещения.

Подробнее ознакомиться с программой проекта «Лето в Татарстане» можно на официальном сайте проекта и на ресурсах муниципальных образований республики.