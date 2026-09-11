news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 11 сентября 2026 17:41

Марат Галеев предложил вернуться к дифференциации тарифов на электроэнергию

Читайте нас в

Депутат Государственного Совета Татарстана Марат Галеев назвал эффективной для энергосбережения дифференциацию дневных и ночных тарифов на электроэнергию. Об этом парламентарий заявил на совместном заседании комитетов Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Был период, когда дифференциация тарифов день-ночь начинала давать энергию. Были тарифы так отрегулированы, что многие даже стали стирать по ночам, потому что был ощутимый порог эффективности. Потом выровняли, по сути, тарифы до такой степени, что это стало невыгодно», – сказал он.

Тогда разница дневных и ночных тарифов увеличивала эффективность энергопотребления до 9%, отметил зампредседателя Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Это один из путей без вложений снизить дефицит электроэнергии. Таким образом мы приучали население быть более экономными. Дифференция тарифа на день и ночь была бы эффективной. Я понимаю, что монополистам выгодно имеет равные тарифы, но их тоже надо сдерживать», – подчеркнул он.

По словам Галеева, в Татарстане есть примеры, когда дефицит энергии не позволяет запускать инвестиционные проекты.

Председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров добавил, что в населении необходимо воспитывать энергоэффективность. «Нужно с детских садов и школ обучать экономии электропотребления», – убежден он.

#тарифы #электроэнергия #энергосбережение и энергоэффективность
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани прозвучали сирены из-за воздушной тревоги

10 сентября 2026

Режим ракетной опасности введен в Татарстане

10 сентября 2026
Новости партнеров