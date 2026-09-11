Марат Галеев предложил вернуться к дифференциации тарифов на электроэнергию

Депутат Государственного Совета Татарстана Марат Галеев назвал эффективной для энергосбережения дифференциацию дневных и ночных тарифов на электроэнергию. Об этом парламентарий заявил на совместном заседании комитетов Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Был период, когда дифференциация тарифов день-ночь начинала давать энергию. Были тарифы так отрегулированы, что многие даже стали стирать по ночам, потому что был ощутимый порог эффективности. Потом выровняли, по сути, тарифы до такой степени, что это стало невыгодно», – сказал он.

Тогда разница дневных и ночных тарифов увеличивала эффективность энергопотребления до 9%, отметил зампредседателя Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Это один из путей без вложений снизить дефицит электроэнергии. Таким образом мы приучали население быть более экономными. Дифференция тарифа на день и ночь была бы эффективной. Я понимаю, что монополистам выгодно имеет равные тарифы, но их тоже надо сдерживать», – подчеркнул он.

По словам Галеева, в Татарстане есть примеры, когда дефицит энергии не позволяет запускать инвестиционные проекты.

Председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров добавил, что в населении необходимо воспитывать энергоэффективность. «Нужно с детских садов и школ обучать экономии электропотребления», – убежден он.