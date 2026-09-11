В Авиастроительном районе Казани прошел Фестиваль труда и доблести

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В парке «Крылья Советов» Авиастроительного района Казани состоялся Фестиваль труда и доблести. Чтобы поздравить лауреатов Электронной доски почета РТ, на мероприятие пришли ветераны труда, ветераны специальной военной операции и члены их семей, представители трудовых коллективов, трудовые и семейные династии, благотворители и волонтеры, сообщает пресс-служба республиканского отделения партии «Единая Россия».

Свидетельства о внесении на Электронную доску почета РТ казанцам вручили глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренат Шамсутдинов, министр труда, занятости и социальной зашиты РТ Эльмира Зарипова и депутат Государственного Совета Татарстана Рамиль Ахметов.

Вошедшая в число награжденных Гульзавгар Карташова начала трудовую деятельность во время Великой Отечественной войны, в 1941 году. Будучи ребенком, выполняла посильную работу в колхозе, вязала носки и шапки для солдат, плела ковры и готовила продукты для фронта. С 1955 года до выхода на пенсию работала на Казанском авиационном заводе.

Другой награжденный, Роман Сидоров, участвует в специальной военной операции с сентября 2022 года. За боевые заслуги он награжден Георгиевским крестом IV степени, медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть» II степени, «Участник СВО», медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Среди занесенных на Электронную доску почета много работников предприятий. Именные свидетельства получили работники Казанского вертолетного завода – оператор механизированных и автоматизированных складов Елена Панухина, начальник бюро Алена Хабибуллина, инженер-конструктор Антон Полянин, а также Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова – инженер Наталья Козлова, начальник бюро Суфия Губаева, ведущий специалист Ольга Захарова, начальник бюро Эльмира Тухатуллина.

Соответствующие свидетельства также вручили заведующей отделением, врачу горбольницы №12 Алсу Галяутдиновой, старшей медсестре горбольницы №11 Флюре Хайруллиной, учителю русского языка школы №119 Ларисе Михайловой, учителю математики школы №117 Ольге Ширяевой, учителю химии и биологии школы №112 Наталье Миргалеевой, замдиректора школы №62 Наиле Гисматуллиной, учителю татарского языка и литературы гимназии №10 Зухре Саляховой.

Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренат Шамсутдинов рассказал, что в районах по программе «Наш двор» благоустроили почти 300 дворов, в домах вокруг которых проживают более 200 тыс. горожан. Отремонтировано свыше 40 километров дорог, а на ремонт поселковых дорог в прошлом году выделили 500 млн рублей.

Большие изменения затронули и остальную инфраструктуру. За последние годы в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах отремонтировано 11 дошкольных и общеобразовательных учреждений, построены гимназия №107 и два новых детских сада. Открываются новые площадки в спорткомплексе «Ватан», проходит капремонт спортплощадки комплекса «Триумф». На базе горбольницы №7 начал работу один из самых крупных перинатальных центров в Поволжье, а в жилом массиве Борисоглебское открылась первая медицинская амбулатория.

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».