В Казани лектор «Знания» Игорь Гурьянов рассказал о пользе книг

В рамках просветительской программы третьего сезона посетившего столицу Татарстана всероссийского проекта «Книжный поезд» на площадке Дома знаний состоялась встреча участников инициативы с лектором общества «Знание» – доцентом кафедры романо-германской филологии Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета Игорем Гурьяновым. Он провел открытый урок «Для чего нужно читать?», сообщает пресс-служба общества.

Ученый объяснил, что чтение не является природным процессом, и рассказал, как сделать получение различных данных с его помощью более эффективным. «Чтение – не механическое складывание букв, а сложный процесс смыслового восприятия информации, работающий с любой знаковой системой: буквами, нотами, символами Брайля. Его можно рассматривать и как навык, и как нейропроцесс, и как культурно-психологическое явление, требующее постоянной тренировки», – подчеркнул он.

Исследователь также упомянул, что чтение представляет собой молодой навык, не закрепленный генетически. Соответственно, в мозге нет отдельной зоны, отвечающей за чтение: сначала активно работает правое полушарие, связанное с фантазией и зрительной памятью, а левое подключается позже, когда навык автоматизируется.

Участники беседы разобрали этапы чтения от выбора объекта и работы зрительной коры до лингвистической обработки текста, узнали о поисковом, просмотровом, ознакомительном и изучающем чтении, а также о том, как трекеры помогают изучать движения глаз. Так, четыре видеокамеры с частотой сканирования 120 Гц нестандартного бинокулярного ай-трекера обеспечивают широкий диапазон движений головы и высокую точность измерений.

Поведал Гурьянов и о чтении с экрана и с бумаги, о том, почему прокручивание текста мешает построению ментальной карты произведения и когда лучше распечатать материал. В частности, длинные абзацы свыше пятисот слов лучше воспринимаются в печатном виде, а электронный текст стоит размечать широкими интервалами, отступами и выравниванием по левому краю.

Кроме того, было упомянуто о креолизованных текстах, соединяющих слово и изображение, и о пользе чтения: оно тренирует фантазию, абстрактное мышление, эмпатию и грамотность, а по силе снятия стресса опережает музыку, прогулку, чай и видеоигры.

«Чтение – это навык, который мы тренируем всю жизнь. Чем больше мы читаем, тем больше удовольствия получаем от процесса и тем выше становится наша грамотность. А любовь к чтению прививается через интерес и регулярную практику: важно найти свою книгу, и тогда чтение перестанет быть обязанностью», – заключил филолог.

Главная тема «Книжного поезда 2026» – «Литературный маршрут единства: книги, писатели, народы и русский язык». Проект посвящен Году единства народов России, 225-летию Владимира Даля и 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.