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Общество 11 сентября 2026 18:01

Педагоги Казани заняли призовые места в конкурсе учителей родного языка России

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Во всероссийском конкурсе на звание лучшего педагога родного языка учитель татарского языка и литературы многопрофильного лицея № 11 Казани Резида Курамшина заняла второе место, а воспитатель казанского детсада № 358 Алсу Галиева – третье. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В Липецке подвели итоги V Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Первое место жюри присудило Глебу Фомину из Карелии. Среди воспитателей первое место заняла Альбина Шарипова из Башкортостана», – отметили в министерстве.

В финале V Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» принял участие 131 педагог из 87 регионов России, в том числе 85 учителей и 46 воспитателей детских садов.

#учителя родного языка #всероссийский конкурс
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