«Яичный цветок», или Печальная история еще одного татарского фильма

История фильма «Күкәйле гөл» началась еще до того, как авторами была получена субсидия Стоп-кадр фильма «Күкәйле гөл»

Мы уже привыкли считать, что сфера кино в Татарстане не финансируется, хотя на самом деле субсидии на производство фильмов Министерством культуры РТ ежегодно выделяются. Конечно, деньги небольшие, но они есть. Как же распределяются субсидии, на какие проекты идут и что республика получает в итоге? Попробуем разобраться.

Ситуацию в какой-то мере иллюстрирует судьба картины по роману классика татарской литературы Махмута Галяу «Мухаджиры». В 2018 году на производство полнометражного фильма «Сафа и Сажида», который был задуман как копродукция с Турцией, было выделено в общей сложности 2,5 млн рублей. Однако с турецкими коллегами договориться не удалось, в итоге авторы были вынуждены ограничиться созданием документального фильма, в который были включены игровые сцены из отснятого ими материала.

Картина, о которой пойдет речь далее, была профинансирована в том же 2018 году. Ее участь оказалась не менее печальной: за выделенную субсидию республика до сих пор ничего не получила.

Заглянем в официальные документы Минкульта.

Тема: «Фильм, направленный на пропаганду общечеловеческих ценностей» Название проекта: «Кукэйле гол» / «Күкәйле гөл» Название получателя субсидии – некоммерческой организации: Региональная молодежная общественная организация «Центр культур и диалога Республики Татарстан» Сумма (в тыс. руб.): 1000,0

Если порыться в интернете, то можно заметить, что история фильма «Күкәйле гөл» началась еще до того, как авторами была получена субсидия. В августе 2017 года в СМИ появляются сообщения о кастинге на новый фильм, который будут снимать в Челнах. Татарское шуточное выражение «күкәйле гөл» (используется, чтобы пожурить бестолкового, нерадивого мужчину, – прим. Т-и) в русских изданиях перевели как «яичный цветок» (другой вариант – «цветок с яйцами»). Кастинг проводили режиссеры фильма Рамиль Тазиев и Фанис Фархиев.

«Татар-информ», ссылаясь на слова режиссера фильма Рамиля Тазиева, анонсировал: «Полнометражный фильм приключенческого жанра на татарском языке снимает команда энтузиастов из Челнов. Инициаторы проекта и активные участники – продюсер и сценарист Фанис Фархиев, композитор и звукорежиссер Марат Валеев, режиссер Рамиль Тазиев».

«Изначально было желание поставить серьезную татарскую драму. Но потом решили, что для начала надо поработать с более легким материалом. Сценарий писали втроем. Он получился в приключенческом жанре, в нем много комедийного. По-другому и не может быть. Ведь в основе фабулы лежит тяга наших людей к поиску кладов. В нашем случае кладоискателями становится группа студентов, которая приехала в татарскую деревню на практику. Забегая вперед, могу сказать, что клад они найдут. Но какой, пока пусть это остается в секрете», – говорил Тазиев о будущем фильме.

В результате кастинга были отобраны 25 человек, на роли преимущественно привлечены актеры Челнинского татарского драматического театра. Как отмечал режиссер, вся работа делалась на одном энтузиазме, никаких денег участники проекта не получали. Съемки проходили в селе Биклянь Тукаевского района.

Что касается необычного названия фильма, то авторы объясняли его так: «Студенты-кладоискатели не могут жить без интернета, и “О’кей, Гугл” у них всегда на устах. Отсюда такое название».

Тогда же челнинские СМИ сообщали, что в фильме снимается местный предприниматель Айрат Тагиров. В интернете также можно найти тизер фильма.



А теперь коротко о сюжете. Студенты сельхозинститута Ильдус, Галимзян и Рустам приезжают на практику в деревню Биклянь. На чердаке старого дома они находят карту времен Пугачева (есть также вариант «времен Ивана Грозного»), которая ведет к кладу. Однако охотятся за сокровищами не только они…

Субсидия Министерства культуры предполагает, что фильм в обозначенное время со всеми документами, в том числе и прокатным удостоверением, должен быть передан государственному бюджетному учреждению «Татаркино».

Октябрь 2022 года – фильм до сих пор не сдан. Конечно, он не единственный из не доведенных до конечного результата кинопроектов в Татарстане, однако можно считать, что один из самых «старых» по сроку давности.

Итак, по всем признакам фильм должен был получиться – у него имелась мотивированная, энергичная команда, съемки состоялись, некоторое финансирование от государства тоже получено. Что же случилось с проектом? С этим вопросом я обратилась к режиссеру фильма Рамилю Тазиеву. Приведу наш с ним разговор по телефону.

Но сначала пара слов о самом авторе. Рамиль Тазиев по специальности учитель рисования и черчения, много лет проработал на телевидение в Челнах. 43 года. Сейчас занят тем, что снимает мультфильм для детей, основанный на исламских ценностях. Это уже работа на заказ.

Режиссер фильма Рамиль Тазиев Фото: из личного архива Рамиля Тазиева

«Доделать фильм даже без денег было делом принципа»

– Выделенные нам министерством деньги были украдены – вы это знаете? – начал разговор Рамиль Тазиев. – Деньги дали, но до меня они не дошли, оказалось, продюсер их промотал. Два года шло следствие, но дело закрыли то ли в прошлом году, то ли в этом. Нам сказали – срок истек, ребята, до свидания.

– Вы в самом деле собирались снять за один миллион полнометражный игровой фильм?

– Ну вот такую сумму дали… Я его снял, смонтировал. Сам, на свои деньги.

– Значит, фильм есть?

– Да. Он у меня. Но я его никому не отдам. Да, министерство выделило деньги. Но этих денег я не видел. Я как режиссер отвечаю за кино. Фильм – мой. Если деньги Минкульта мне не достались, почему я должен отдавать фильм?! По справедливости так же получается.

– И что? Если вы его сняли, должен же фильм дойти до зрителя, приносить вам какие-то деньги с проката. Что толку, если он будет просто лежать у вас?

– Я не думаю, что на нем можно заработать. Я его собираюсь выложить в Ютуб. И всё!

– А кто будет отвечать перед Минкультом?

– Не знаю. По условиям субсидии я должен им передать фильм со всеми документами.

– С авторскими правами, прокаткой.

– Чтобы получить эти документы, сейчас кто-то должен ехать в Москву. Мне на это надо минимум 50 тысяч рублей. У меня нет таких лишних денег. Короче, фильм у меня в кармане есть, денег нет. Выложу в интернет – пожалуйста, пусть люди смотрят. Я же делал его для людей.

– А Минкульт?

– Да, он мне помог. Тогда субсидию выделяли частями – сначала дали 300 тысяч рублей. На эти деньги мы купили необходимую аппаратуру, микрофон. Без микрофона мы не могли бы работать. Хороший звук, я бы сказал, это 60 процентов успеха фильма. Остальную часть денег позже получил мой напарник и растратил. Поначалу он говорил «будет, будет», а я верил. Оказалось, он их проиграл.

– Как так?! Даже в голове не укладывается.

– Да, вот так получилось.

– Понятно. Даже не знаю, что сказать. Чья была идея снимать фильм?

– Моя. Но мне нужен был человек, чтобы вместе это сделать. Я думал, что в одиночку не смогу. Я его знаю давно. Были в хороших отношениях. Вместе играли в народном театре. У человека на лбу не написано, кто он такой. Минкульт помог, когда совсем нет денег, 1 миллион – это же большие деньги.

– А предприниматель, который снялся в фильме? Разве он не был спонсором?

– Айрат Тагиров? Нет, к сожалению. Он мой хороший друг. Очень известный в Челнах человек и хороший актер, поэтому захотел его снять в фильме.

– Спонсоров у вас совсем не было?

– Нет. На этот фильм никто ни копейки не дал. И никто из участников денег не просил. Никто! Все артисты снялись бесплатно.

– Все работали за идею, значит.

– Да. За идею.

«Министерство выделило деньги. Но этих денег я не видел. Я как режиссер отвечаю за кино» Фото: из личного архива Рамиля Тазиева

– Рамиль, а разве можно снять фильм за 1 миллион рублей? О чем вы думали, когда взялись? Это же ненормально.

– Да, ненормально. Но поначалу мы хотели доказать, что это нормально, что мы все можем. И я снимал его не так дорого. За монтаж пришлось заплатить. И еще другие расходы по мелочи. За миллион могли снять. Да, может, и не ахти. Не блокбастер какой-нибудь. Но на один раз посмотреть – довольно хороший фильм. Для тех, кто хочет смотреть татарское кино. Одним словом, за миллион снять сложно, но можно.

– А чья подпись на документах Минкульта? Вы думаете, сможете выложить в интернет, и на этом всё, вопрос исчерпан?

– Я и не помню, чья подпись. Это же было давно, в 2018 году. Я не ухожу от ответственности: пусть делают со мной что хотят. Сделать его даже без денег – это было делом принципа. Сделал без денег, и смог сделать так, как я сам хочу. Те, кто смотрел, согласны – получилось неплохо. А о прокате не думаю. Кто этим будет заниматься?! Кто пойдет в кинотеатр смотреть татарский фильм?! Даже на российское кино особо не хотят. Может быть, по деревням и можно было бы прокатить…

– А когда начинали снимать, обо всем этом не думали? Наверняка были большие планы?

– Большие планы были. Кто думал, что так получится! Если бы кино снимали на выделенные деньги, может быть, на свои деньги купил бы оборудование для проката. А я с долгами расплачивался.

– А почему название «Күкәйле гөл»? Звучит немного как нецензурное выражение.

– Может быть. Для меня не так. В деревне мои бабушки-дедушки употребляли это выражение: «Ә-ә-ә-әй, күкәйле гөл!», в смысле «недотепа, бестолковый». Созвучно с «о’кей, Гугл», поэтому так назвали. Далее там и по сюжету обыгрывается это слово. Мы хотели еще глубже его обыграть, но «Татаркино» потребовало изменить название фильма. Мы назвали «Практика». Но с другим названием и смысл уже не тот. Эта ситуация для меня стала большой практикой. Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Сначала был «Күкәйле гөл» – был некий задор, интрига, а теперь «Практика» – и дело встало.

Но все же я поработал с удивительной командой. Актеры, техническая группа – все были супер. Все всегда стремились помочь. Я всем благодарен. Это самое главное!

– Рамиль, наш разговор я дам как есть, хорошо? И скажу еще одно – такие «умники» у нас не только вы.

– Видимо, так. Поэтому и не идет татарское кино. Когда мы получали, стали выделять частями, чтобы не разворовали. Но если человек хочет, способы найдет…

Все артисты снялись в фильме бесплатно Стоп-кадр фильма «Күкәйле гөл»

«Мы были рады поработать и бесплатно»

Стоит отметить, что в касте фильма – актеры с именем, такие как, например, аксакал Челнинского театра, народный артист Татарстана, драматург Булат Салахов или же лауреат премии имени Дамира Сиразиева, лауреат республиканской премии «Тантана» Разиль Фахретдинов. От участия в съемках у них остались теплые воспоминания.

«Это же был первый художественный фильм, который снимали в Челнах и команда из Челнов. Из нашего театра участвовали многие артисты. Мы работали бесплатно и с большим желанием. Роль у меня была небольшая – я играл муллу. Может быть, это не такие большие профессионалы, но работой с этими ребятами я остался доволен. Этот фильм нам дорог еще и тем, что в нем играл наш покойный коллега Фанис Сахабутдинов. Там еще снялись его маленькие дети. Насчет денег ничего сказать не могу, кажется, эти деньги где-то потерялись. В ДК энергетиков была презентация. Посмотрели, нам понравилось. Раньше еще надеялись, что в прокат выйдет, сейчас уже не ждем. Думаю, если бы дошло до проката, зритель его смотрел бы. Фильм был неплохой. Ребята хотели после завершения работы над этим фильмом взяться за следующий. Но, видимо, не получится. Что хочу сказать – мы работали по собственному желанию, искренне, без оплаты, с большим удовольствием», – говорит Булат Салахов.

Разиль Фахретдинов подтверждает его слова: «Да, был такой фильм. Снимались бесплатно. Но получили хороший интересный опыт, вдохновение идеей, работали вместе, дружно, чтобы было качественно. И сами попали на экран – тоже ведь хорошо. Фильм показали в узком кругу – получился довольно хороший. Было бы здорово, если появится в прокате, а если нет – что мы тут можем поделать. Действительно, получился “күкәйле гөл”, название в точку!» – говорит актер.

От участия в съемках у артистов остались теплые воспоминания Стоп-кадр фильма «Күкәйле гөл»

Министерство раздает деньги

А теперь попытаемся разобрать ситуацию с распределением субсидий на кинопроекты в Татарстане. В том же 2018 году поддержку получили 12 фильмов. Были составлены соглашения на производство четырех художественных, семи документальных и одного анимационного фильма.

По условиям соглашения, получатель субсидии должен передать 6 копий фильма на DVD, а также оригинал прокатного удостоверения с указанием передачи всех прав ГБУК РТ «Татаркино». Фильмы на татарском языке обеспечиваются русскими субтитрами, на русском – татарскими, дополнительно субтитрами на английском языке. Для подготовки рекламной продукции требуется 10 кадров из фильма. Также необходимо сдать монтажные страницы в электронном виде, аннотацию к фильму, справку о сдаче фильма в Госархив Татарстана.

Семь из двенадцати фильмов сданы в срок, три – с опозданием. Два фильма до сих пор не получены.

Ознакомимся с художественными фильмами в списке.

В рамках темы «Экранизация татарской классической литературы» 2 млн рублей субсидии получила организация «Форум татарской молодежи» на съемки фильма «Сафа и Сажида». Форум передал эти деньги создателю фильма режиссеру Ильдару Мантурову. Что из этого получилось – об этом я упоминала в начале материала, более подробно можно почитать в «Интертат».

По теме «Фильмы для детей и о детях» 1 миллион рублей получил Союз кинематографистов России. Автор проекта и режиссер – Амир Галиаскаров. Он снял 16-минутный короткометражный фильм под названием «Волчий яр». Фильм с русским названием, идет на русском. В 2020 году он стал победителем на Казанском кинофестивале в номинации «Приз зрительских симпатий».

«Фильм, направленный на пропаганду общечеловеческих ценностей» – «Күкәйле гөл» от Региональной молодежной общественной организации «Центр культур и диалога Республики Татарстан», сумма – 1 млн рублей.

Первый из этих трех фильмов предполагал полный метр, продолжительностью не менее 52 минут. Остальные две субсидии по 1 млн рублей выделены на короткий метр. Амир Галиаскаров выполнил требование, и на его примере можно убедиться, что снять короткометражку за 1 миллион рублей – реально. По словам самого режиссера, фильм был снят за 4 дня.

Команда из Челнов, несмотря на предписания Минкульта, решила за один миллион рублей снять полный метр. Хотя, судя по сообщениям СМИ и уже готовом в 2017 году трейлеру, съемки фильма проходили еще раньше, до получения господдержки на проект.

Получается, создатели могли бы выйти из положения, предоставив «Татаркино» 16-минутный короткометражный фильм. Однако, возможно, позже условия соглашения были изменены, поэтому утверждать это я не могу.

Тут возникают вопросы – каким же образом взаимодействует министерство с кинематографистами. Дело в том, что существует список документов, которые претенденты на субсидию должны представить вместе с заявлением. Согласно списку, в числе прочего авторы должны показать готовый сценарий, календарно-постановочный план, обосновать расходы на производство фильма. То есть когда команда из Челнов просила субсидию, уже было известно, что это за фильм, как будут использоваться деньги и что в итоге заказчик в лице государства должен получить.

И вопрос: кто-нибудь изучал эти документы? Специалисты читали эти сценарии, синопсисы, была ли экспертная оценка? Если вместе с заявкой команда принесла исчерпывающую информацию о будущем фильме – от фильмографии авторов, режиссерской экспликации, вплоть до стратегии продвижения фильма, – кто-нибудь анализировал ее? А ведь у нас в министерстве есть экспертная комиссия по кинематографии. Конечно, имена тех, кто в этой комиссии, не оглашаются, видимо, во избежание влияния и давления со стороны. Но мне очень хотелось бы взглянуть на протоколы этой комиссии.

К слову, 2018 год – это когда с поста министра ушел Айрат Сибагатуллин и на его место пришла Ирада Аюпова. В те годы сектор кинематографии в Минкульте возглавляла Лия Гильмутдинова, получатели субсидий все документы должны были передать ей.

Хотелось бы, чтобы министерство внимательно изучило эту тему не только с точки зрения получателей субсидий, но и тех, кто их выдает. Этот анализ стал бы очень важным для настоящего и будущего нашей кинематографии.

Спасибо челнинцам

Фильм я посмотрела. Да, словами самого автора – «не блокбастер», но это – пародия на блокбастер. Это пример того, что при наличии желания отсутствие опыта не может навредить качеству. Мне кажется, ребята удачно провели кастинг и умеют работать с актерами. Каждый из актеров свою работу выполнил на совесть, а учитывая, что работали они за идею, то они сделали очень большое дело. Да, есть сценарные проблемы – не совсем ясные ходы, сюжетные нестыковки. Но если говорить в целом, проведенные за просмотром фильма два часа я не считаю прошедшими зря. Челнинские ребята старались, создали образец «наивного кино». Если бы при поддержке министерства и «Татаркино» фильм все же дошел до больших экранов, то, мне кажется, нашел бы своего зрителя.

И в продолжение темы – анонс фильма из того же списка 2018 года.

Тема: Фильм, отражающий события периода создания и становления молодой Татарской республики в 20-30-х годах ХХ столетия Жанр: Игровой Сумма (в тыс. руб.): 5878,7

Насколько мне известно, эти деньги выделены проекту «Республика 99». Режиссеры – Юлия Захарова, Софья Силкина, Эркин Макавеев, Дмитрий Чернышкин, Адель Садретдинов (Адель Таккезе). Как полнометражный документальный фильм картина была показана в этом году на Казанском международном кинофестивале в номинации «Национальный конкурс». К моменту написания материала фильм еще не был передан «Татаркино».

Короче говоря, дела у нас, как и у того фильма, «не ахти». Будем изучать эту тему и дальше.

Рузиля Мухаметова, intertat.tatar; перевод с татарского