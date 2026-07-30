Участники автопробега из Германии «Мир с Россией» прибыли в Казань

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Участники автопробега «Мир с Россией» немецкой организации «Дружба Глобаль» встретились с руководителем национально-культурной автономии немцев и посетили культурный центр Пушкина в Казани.

Маршрут международного тура пролегает из Германии в Россию через Польшу. В России участники автопробега уже посетили Тверь, Старую Рязань, Маркс и Самару, а теперь прибыли в Казань.

«Последние несколько лет участники этой акции приезжали в Казань и обязательно посещали Дом Дружбы народов Татарстана – это уже стало традицией. Мы посчитали, что в этом году было бы интересно показать им новые объекты и локации, потому что и состав участников отчасти обновляется», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» замдиректора Дома Дружбы народов Татарстана Наталья Мясникова.

Выбор локаций пал на здание Евангелическо-лютеранской общины святой Екатерины и Культурный центр им. Александра Пушкина.

Руководитель татарстанской национально-культурной автономии немцев Виктор Диц встретил гостей в Лютеранской церкви, где раньше находился «Немецкий дом». Немецкая автономия сегодня действует параллельно на двух площадках, вторая – кабинет в стенах Дома дружбы народов Татарстана.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Всего в Казани, как заверяет Виктор Диц, проживает ровно 317 немцев, однако город по этому показателю в Татарстане только на втором месте. Самый немецкий город республики – Набережные Челны. Уже за Челнами и Казанью идут Нижнекамск и Альметьевск.

«Люди, которые приехали к нам из Германии, – это смелые, даже отчаянные люди. На пороге третьей мировой войны они приехали не в какой-то там Люксембург или Швейцарию, а в Россию, которая противостоит Западу. Это круто. Это хорошие люди», – сказал корреспонденту глава автономии.

В числе участников автопробега – Райнхольд Гросс и Инга Мозер. Они занимаются консультацией предприятий. В Россию они прибыли, чтобы узнать россиян поближе и «говорить с людьми, а не о людях». На соответствующий вопрос журналиста Гросс ответил, что автопробег обошелся ему в 2,5 тыс. евро с учетом всех расходов.

«Было приятно почувствовать немецкий дух в центре Казани», – прокомментировал Гросс атмосферу в кирхе.

После культурно-просветительской программы под сводами кирхи делегация направилась в соседствующий Культурный центр Пушкина, где их встретил заместитель директора КЦ Михаил Любимов.

«Я считаю, это достаточно символично. Наши немецкие друзья, думаю, оценят, что территориально и немецкая общественная организация, и русское национально-культурное объединение находятся практически на одной территории, дверь в дверь, стена к стене. Живут мирно-дружно и ходят друг к другу в гости», – рассказала журналисту замдиректора Дома Дружбы народов РТ.

Как отметила Мясникова, программа визита немецких автотуристов включает не только посещение культурного центра и кирхи, но и традиционное возложение цветов в парке Победы. После этой церемонии немцы продолжат свою экскурсию по столице республике в Казанском Кремле.

Немецкая некоммерческая организация «Дружба Глобаль» объединяет граждан Германии, разделяющих ценности и интересы России. Участники проекта акцентируют внимание на том, что многие жители Германии выступают за добрососедские отношения с Россией. Автопробеги «Дружбы» проходят с 2016 года.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Есть желание у людей посмотреть своими глазами, познакомиться с нашим менталитетом, узнать, насколько мы агрессоры. С 2012-2013 годов по всей Германии идет очень сильная пропаганда против России», – рассказал журналисту организатор германо-российского тура Андрей Куликов, сопровождавший делегацию в Казани.

Автопробеги проходят с 2016 года. Как отмечает Куликов, это народная инициатива, и она не поддерживается никакими структурами. Сам Куликов – уроженец Казани, сейчас проживает в Германии и работает в банковской сфере. Организацией таких автопробегов он занимается все 10 лет, за исключением периода ковида.

В первые годы количество делегатов могло превышать 300 человек, а в год чемпионата мира по футболу, матчи которого проходили и в Казани, участники автопробега и вовсе прибыли в Россию на поезде. После ковида приезжают уже маленькими группами, в этом году в Россию приехали 16 человек. Люди едут за свой счет, тратят на такие поездки отпуска. Более того, Куликов не исключает негативных последствий для самих немцев, вернувшихся из автопробегов.

«У них могут возникнуть неприятности с местными властями, скажем так», – пояснил он.

После Казани участники автопробега «Мир с Россией» отправятся в Нижний Новгород, а затем во Ржев, откуда отправятся домой в Германию.