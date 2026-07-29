На заводах КАМАЗа этим летом будут работать 330 студентов

Фото: пресс-служба студотрядов Татарстана

Открытие Всероссийского студенческого производственного отряда «КАМАЗ» состоялось в Набережных Челнах. В юбилейный год проекта к работе на предприятиях автогиганта приступили 330 студентов из 19 регионов России, сообщает пресс-служба студотрядов Татарстана.

Впервые за пять лет реализации программы студентов привлекут к работе на заводе мостов ПАО «КАМАЗ». Молодые специалисты будут участвовать в сборке мостов для грузовых автомобилей.

Этим летом участники отряда будут работать на пяти предприятиях компании – автомобильном заводе, литейном заводе, прессово-рамном производстве, заводе мостов и заводе двигателей.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев отметил, что КАМАЗ остается одним из крупнейших федеральных партнеров движения студенческих отрядов. По его словам, трудоустройство студентов на предприятии организовано круглогодично через зональный штаб.

Фото: пресс-служба студотрядов Татарстана

За два с половиной года сотрудничества на предприятиях КАМАЗа получили работу более 6,5 тыс. участников студенческих отрядов. Всероссийский производственный проект на автогиганте в этом году проходит уже в пятый раз.

В проекте также продолжает действовать система наставничества. Трое студентов, которые ранее уже участвовали в программе, займут руководящие должности в отряде. Их работу будут сопровождать сотрудники Зонального штаба студенческих отрядов ПАО «КАМАЗ».

Слоганом юбилейного проекта стала фраза «Делаем на отлично!». Рабочий сезон продлится до конца сентября. Помимо работы на предприятиях, студентов ждут спортивные, творческие и образовательные мероприятия, а также волонтерские акции.

Участники проекта проведут мастер-классы и профориентационные встречи для воспитанников социального приюта для детей и подростков «Асылташ». Кроме того, студенты помогут приюту для бездомных животных «Азира» – займутся уборкой территории и уходом за животными.

Фото: пресс-служба студотрядов Татарстана

Также участники отряда присоединятся к всероссийской патриотической акции «День ударного труда». В ее рамках заработок за один рабочий день перечислят в Фонд Российских студенческих отрядов на социальные проекты.

Проект проходит в год сразу двух юбилеев – 50-летия выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ и 400-летия Набережных Челнов. Во время открытия студенческим отрядам вручили путевки, участники сдали рапорт о готовности приступить к работе, а гости мероприятия познакомились с техникой КАМАЗа и сделали памятные фотографии.

В сентябре в рамках проекта пройдет очный этап всероссийского медиаконкурса «Блогеры на автогиганте». Финалисты приедут в Набережные Челны, чтобы посетить производство и рассказать в своих блогах о работе предприятия и возможностях для студентов.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координирует Министерство по делам молодежи республики в рамках целей национального проекта «Молодежь и дети».