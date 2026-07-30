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Происшествия 30 июля 2026 10:59

БПЛА атаковал склад Wildberries в Пензенской области, сотрудники эвакуированы

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Вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», – написал он в МАКС.

На складе произошел пожар. На место прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, а также правоохранители.

Сообщалось, что на логистическом объекте Wildberries в Удмуртии из-за атаки БПЛА произошел пожар.

#атака БПЛА #wildberries #Пензенская область
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