Сенатор Шейкин объяснил, что делать при поступлении переводов от незнакомцев

При неожиданном поступлении денег от неизвестного отправителя не следует тратить, снимать или самостоятельно переводить эти средства. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Артем Шейкин.

«Следует проверить поступление в банковском приложении и сразу обратиться в свой банк. Такой возврат денежных средств должен проходить только через официальную процедуру банка», – сказал Шейкин.

По словам сенатора, после зачисления средств неизвестный может связаться с получателем и попросить срочно вернуть деньги, в том числе на другую карту или по новым реквизитам. В подобных случаях человека могут попытаться использовать в схеме по выводу похищенных средств.

Шейкин также отметил, что, если отправитель не выходит на связь, порядок действий остается прежним – нельзя распоряжаться поступившими деньгами, необходимо уведомить банк. Если же средства уже были переведены или обналичены по просьбе неизвестных, следует незамедлительно обратиться в банк и полицию, сохранив переписку, номера телефонов и информацию о совершенных операциях.