В репетиции авиашоу «Я выбираю небо» над Казанью участвуют «Стрижи» на МиГ-29

Фото: МАКС-канал Лилии Галимовой

Над столицей Татарстана продолжается репетиция авиашоу «Я выбираю небо». В ней участвует пилотажная группа «Стрижи», выступающая на истребителях МиГ-29.

Соответствующие фотографии и видео опубликовала в своем канале в мессенджере МАКС руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, лаконично подписав опубликованные материалы фразой «стрижи над Казанью».

Видео Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» была сформирована 6 мая 1991 года. Она традиционно выступает на истребителях 4-го поколения МиГ-29 разных модификаций.

Во время предыдущей части репетиции авиашоу Раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на участие в ней пассажирского лайнера Ту-214, который производится на Казанском авиационном заводе.

Авиационный праздник «Я выбираю небо» состоится на территории Центра семьи «Казан» в субботу, 1 августа, он будет посвящен популяризации авиации, привлечению молодежи в отрасль и повышению интереса к инженерно-техническим профессиям.

Видео: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фото МАКС-канал Лилии Галимовой.