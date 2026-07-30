«Собрать финальные предложения»: в Казани прошел форум «Работаем на результат!»

В Доме культуры железнодорожников в Казани прошел муниципальный форум «Работаем на результат!», посвященный итогам реализации народной программы за последние пять лет и формированию новых предложений для дальнейшего развития. В обсуждении приняли участие представители органов власти, депутатского корпуса, предприятий, учреждений социальной сферы, профсоюзов, волонтерских организаций, участники специальной военной операции и члены их семей.

Почетными гостями форума стали председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин, председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева и глава администраций Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

Главной темой встречи стало подведение итогов реализации народной программы, принятой в 2021 году на основе почти 2,5 млн предложений жителей страны. За это время в России были построены тысячи школ, детских садов, больниц, культурных и спортивных объектов, благоустроены дворы и общественные пространства, а по программе социальной газификации подключено более 900 тыс. домовладений. Сейчас партия приступила к подготовке новой редакции программы, которая также будет формироваться на основе предложений жителей.

Выступая перед участниками форума, Максим Топилин отметил, что работа над обновлением программы началась еще весной.

«Мы начали в марте с подведения итогов для начала работы над новой народной программой. И вместе с руководством республики приступили к проведению форумов „Работаем на результат!“. На федеральном уровне партия также подвела итоги. Теперь наша главная задача – собрать финальные предложения для новой редакции народной программы», – сказал он.

По словам депутата, в ходе обсуждений по всей стране уже поступили миллионы предложений, охватывающих практически все сферы жизни – от экономики и технологического развития до здравоохранения, образования и социальной поддержки семей.

«На протяжении весны и лета в партию поступили миллионы предложений от жителей всей страны. В них затрагиваются самые разные вопросы: от обеспечения технологического суверенитета и экономической безопасности до развития системы здравоохранения, образования и поддержки семьи. Важно отметить, что сейчас экономика России активно перестраивается. За последние три года ВВП вырос на 10%, чего не наблюдалось с начала 2000-х годов. Эти результаты – плод нашей совместной работы», – подчеркнул Максим Топилин.

Он также обратил внимание на изменения в системе государственного управления, отметив, что сегодня парламент играет более значимую роль в формировании исполнительной власти.

«Сейчас это единый механизм власти. Мы так активно собираем предложения для сбалансированного развития наших городов и сельских местностей, поддержки семей, а также бойцов СВО. Это наш безусловный приоритет», – заявил парламентарий.

Отдельное внимание на форуме уделили людям труда. Участникам представили Фестиваль труда и доблести, а также рассказали о реализации проекта «Электронная доска почета Республики Татарстан», учрежденного Указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова 1 мая 2026 года.

Проект направлен на общественное признание профессиональных достижений жителей республики и сохранение трудовых традиций. В нем уже участвуют около 4,5 тыс. предприятий и организаций Татарстана. В августе и сентябре в муниципалитетах пройдут встречи в трудовых коллективах и сходы граждан, во время которых лауреатам вручат около 15 тыс. именных свидетельств.