news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 июля 2026 13:01

С 2027 года в Татарстане заработает региональный проект по развитию коневодства

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане разработан региональный проект по развитию коневодства с 2027 по 2031 год. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов.

«Основными задачами регионального проекта станут увеличение поголовья и производства продукции, повышение селекционных качеств, создание центра национальных культур. Можно будет получить господдержку на покупку кобыл различных пород, а также на строительство, реконструкцию и ремонт конюшен», – рассказал спикер.

К этому проекту будут привлекать все категории хозяйств – от крупных сельхозпроизводителей до маленьких ферм, уточнил замминистра.

За 2025 год численность лошадей татарской породы в Татарстане увеличилась на 200 особей и превысила отметку в 1,2 тыс. голов. Всего в республике насчитывается более 30 тыс. голов лошадей.

читайте также
За 2025 год численность лошадей татарской породы в РТ увеличилась на 200 особей
#лошади #минсельхозпрод рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Сам предложил СБУ следить за замом Моторолы»: челнинца посадили за госизмену

«Сам предложил СБУ следить за замом Моторолы»: челнинца посадили за госизмену

29 июля 2026
КАМАЗ протестирует троллейбус в Казани

КАМАЗ протестирует троллейбус в Казани

29 июля 2026
Новости партнеров