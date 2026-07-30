С 2027 года в Татарстане заработает региональный проект по развитию коневодства

В Татарстане разработан региональный проект по развитию коневодства с 2027 по 2031 год. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов.

«Основными задачами регионального проекта станут увеличение поголовья и производства продукции, повышение селекционных качеств, создание центра национальных культур. Можно будет получить господдержку на покупку кобыл различных пород, а также на строительство, реконструкцию и ремонт конюшен», – рассказал спикер.

К этому проекту будут привлекать все категории хозяйств – от крупных сельхозпроизводителей до маленьких ферм, уточнил замминистра.

За 2025 год численность лошадей татарской породы в Татарстане увеличилась на 200 особей и превысила отметку в 1,2 тыс. голов. Всего в республике насчитывается более 30 тыс. голов лошадей.