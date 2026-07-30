Юрист разъяснил, когда застройщик вправе требовать доплату за лишние метры

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Если площадь квартиры в новостройке после завершения строительства оказалась больше, чем указано в договоре долевого участия, обязанность покупателя доплачивать зависит от условий соглашения. Об этом рассказал юрист Илья Русяев.

Он отметил, что различия между проектной и фактической площадью жилья являются обычной практикой, поскольку определить точный метраж до окончания строительства невозможно. Закон допускает отклонение площади до 5%, однако дальнейшие действия сторон зависят от того, что прописано в договоре.

«Если превышение выходит за пределы прописанного в договоре значения, дольщик имеет законное право в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать от застройщика возврата денег с процентами. Если же увеличение уложилось в эти границы, оснований для расторжения не возникает, и вопрос доплаты решается строго по правилам самого договора», – рассказал Русяев в беседе с «Абзацем».

Юрист пояснил, что требовать оплату дополнительных квадратных метров застройщик вправе только в том случае, если такая возможность и порядок расчета прямо предусмотрены договором долевого участия. При отсутствии соответствующего условия оснований для взыскания дополнительных средств нет.

«Перед подписанием акта приема-передачи стоит сверить техплан и проверить коэффициенты: к лоджиям применяется коэффициент 0,5, а к балконам – 0,3. Если денег на доплату сразу нет, вносить всю сумму единовременно не требуется – с застройщиком можно договориться о рассрочке либо увеличить сумму ипотечного кредита через банк», – заключил юрист.