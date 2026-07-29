Минтруд РТ объяснил, как попасть на электронную доску почета РТ

Кандидатов на электронную доску почета Татарстана может выдвинуть трудовой коллектив, профсоюзы, а также люди могут заявиться сами. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире в Центре управления регионом.

«Основное требование – стаж работы не менее трех лет и отсутствие дисциплинарных взысканий. Это могут быть те, кто внес какие-либо инновации, у кого есть патенты, победители конкурсов «лучший по профессии», представители трудовых династий, ветераны труда, Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники СВО, кто успешно адаптировался, работает, возможно, на новом рабочем месте, и вносит свой вклад в социально-экономическое благополучие республики», – отметила она.

Самовыдвиженцы должны быть поддержаны предприятием, трудовым коллективом. Для того чтобы попасть на доску почета, люди должны обратиться в отдел кадров. Таким образом, могут быть поощрены волонтеры и наставники, воспитавшие плеяды учеников на предприятиях, ветераны труда, изобретатели.

Электронная доска почета Республики Татарстан – нематериальная форма поощрения работников за высокие профессиональные достижения и добросовестный труд.

«На сегодняшний день свои кандидатуры выдвинули 4,9 тыс. предприятий и организаций республики, общее число кандидатов – 15 346 человек. Наиболее активны сферы образования и промышленности. Среди крупных участников – ПАО «КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Татнефть», ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» и другие предприятия», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минтруда РТ.

Лучшие работники будут обновляться ежегодно. Повторно разместить работника, который был на доске почета в этом году, возможно будет только через пять лет. Это сохраняет принцип того, что труд каждого работника должен быть оценен.