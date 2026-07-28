Во время «Карабаш Феста» закроют часть акватории Карабашского водохранилища

Кабмин Татарстана ввел временные ограничения на использование водных объектов в акватории Карабашского водохранилища в период проведения семейного фестиваля «Карабаш Фест 2026». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, 1 августа с 10:30 до 14:15 и 2 августа с 08:00 до 16:15 в акватории Карабашского водохранилища в районе пляжа «Аквапарк» в поселке Карабаш Бугульминского района будет запрещено использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов. Ограничения также распространяются на гидроциклы, байдарки и гребные лодки.

Запрет будет действовать на участке акватории, расположенном на расстоянии 2,5 километра от базы отдыха «Нептун».

Ограничения не будут распространяться на суда органов государственной власти и других организаций, задействованных в подготовке и проведении семейного фестиваля «Карабаш Фест 2026».