Теннисист Хачанов не вышел в четвертьфинал ATP-250

Фото: atptour.com

Российский теннисист, 26-я ракетка мира Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе.



Во втором круге он проиграл австралийцу Бернарду Томичу, который занимает 171-е место в мировом рейтинге.

Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился со счетом 2:6, 4:6.

Подчеркнем, что по ходу встречи россиянин сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать лишь один брейк-пойнт из четырех. Томич подал навылет пять раз, совершил одну двойную ошибку, а также реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных.

В четвертьфинале австралиец сразится с победителем следующей пары: британец Кэмерон Норри (39-й номер рейтинга) и другой австралиец, Джеймс Дакворт (83-я ракетка).