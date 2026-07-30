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На главную ТИ-Спорт 30 июля 2026 10:31

Теннисист Хачанов не вышел в четвертьфинал ATP-250

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Теннисист Хачанов не вышел в четвертьфинал ATP-250
Фото: atptour.com

Российский теннисист, 26-я ракетка мира Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе.

Во втором круге он проиграл австралийцу Бернарду Томичу, который занимает 171-е место в мировом рейтинге.

Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился со счетом 2:6, 4:6.

Подчеркнем, что по ходу встречи россиянин сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать лишь один брейк-пойнт из четырех. Томич подал навылет пять раз, совершил одну двойную ошибку, а также реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных.

В четвертьфинале австралиец сразится с победителем следующей пары: британец Кэмерон Норри (39-й номер рейтинга) и другой австралиец, Джеймс Дакворт (83-я ракетка).

#теннис
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