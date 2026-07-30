В мае средняя начисленная зарплата в Татарстане достигла 104,8 тыс. рублей

Росстат обновил данные по рынку труда в регионах России. Как менялись зарплаты, где фиксируют самый низкий уровень безработицы и в каких субъектах работодатели активнее ищут сотрудников – в материале «Татар-информа».





В среднем по России за январь – май 2026 года начисленная заработная плата составила 108,1 тыс. рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций. В мае 2026 года средняя зарплата в республике составила 104,8 тыс. рублей – это максимальный показатель среди субъектов ПФО.

По итогам января – мая 2026 года Татарстан также сохранил лидерство в округе: средняя начисленная зарплата составила 97,3 тыс. рублей. Второе место по итогам пяти месяцев занял Пермский край с показателем 88,2 тыс. рублей, далее расположились Удмуртская Республика (85,4 тыс. рублей) и Нижегородская область (84,8 тыс. рублей).

В среднем по России за январь – май 2026 года начисленная заработная плата составила 108,1 тыс. рублей.

Экономические показатели Татарстана также характеризуются высокой занятостью населения. В апреле – июне 2026 года в республике были заняты 2,05 млн человек, а уровень занятости составил 62%. По этому показателю РТ вошла в топ-3 регионов ПФО.

На конец июня 2026 года работодатели Татарстана заявили в органы службы занятости о потребности в 84,2 тыс. работников Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уровень безработицы по методологии обследования рабочей силы в Татарстане составил 1,7%. В Приволжском федеральном округе этот показатель оказался выше среднего уровня: средняя безработица по ПФО составила 1,5%. Ниже показатели зафиксированы в Нижегородской области (0,9%), Удмуртии и Оренбургской области (1,4%), Пензенской области и Башкортостане (1,5%).

Отдельно Росстат учитывает уровень зарегистрированной безработицы – показатель рассчитывается по числу граждан, состоящих на учете в органах службы занятости. В Татарстане на конец июня 2026 года он составил 0,2%, что является одним из самых низких значений в округе. Для сравнения: в Башкортостане зарегистрированная безработица составила 0,5%, в Самарской области – 0,3%, в Оренбургской области – 0,6%.

Кроме того, на конец июня 2026 года работодатели Татарстана заявили в органы службы занятости о потребности в 84,2 тыс. работников – это крупнейший показатель среди регионов Приволжского федерального округа. Для сравнения: в Башкортостане было заявлено 29,5 тыс. вакансий, в Самарской области – 37,4 тыс., в Пермском крае – 31 тыс.