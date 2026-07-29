Kazan Digital Week – 2026: искусственный интеллект станет главной темой форума
Рифкат Минниханов: 98% компаний, принявших участие в выставке форума прошлого года, смогли найти здесь клиентов
Международный форум Kazan Digital Week в этом году пройдет с 29 по 31 октября в выставочном комплексе «Казань Экспо». Центральной темой станет интеграция сервисов на основе искусственного интеллекта практически во все отрасли экономики. Что будут обсуждать на одном из крупнейших событий по цифровизации в России – в материале «Татар-информа».
«Форум дает конкретную практическую отдачу»
Центральной темой международного форума Kazan Digital Week станет искусственный интеллект как ключевой инструмент развития экономики, науки, образования, здравоохранения, промышленности, транспорта и государственного управления. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Форум дает конкретную практическую отдачу: компании находят клиентов и партнеров, стартапы получают доступ к инвесторам, корпорации – возможность перейти от идеи или публикации к опытному образцу, технологическому решению и внедрению», – отметил Минниханов.
По его словам, для Татарстана этот форум не просто крупное событие, а инструмент укрепления научно-технологического суверенитета, коммерциализации исследований и демонстрации республики как региона, где цифровые решения проходят путь от разработки до практического применения.
«ИИ не отдельная тема, а горизонтальная технология»
Минниханов напомнил, что в 2025 году форум объединил более 25 тыс. участников из 61 страны. Кроме того, 98% компаний, принявших участие в выставке форума, смогли найти здесь клиентов.
«Я всегда говорю: если компания выставилась на выставке и продает свои продукты, значит, она вернется и в следующем году. Это говорит о том, что наш форум работает эффективно», – отметил он.
Деловая и выставочная программа в этом году, как и всегда, строится вокруг десяти тематических направлений. Они охватывают интеллектуальные системы, мобильность, цифровую индустрию, образование, культуру, здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт, государственное управление, кибербезопасность и другие сферы.
«В 2026 году все направления будут рассматриваться через призму практического применения искусственного интеллекта, технологического суверенитета и межотраслевых коопераций. Искусственный интеллект здесь не отдельная тема, а горизонтальная технология, которая меняет процессы в промышленности, медицине, образовании, транспорте, культуре и управлении», – заявил Минниханов.
Ключевые темы в госуправлении
Замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов отметил, что широкая часть деловой повестки форума будет посвящена технологиям в государственном управлении.
«Конечно, главная задача этого года с точки зрения цифрового госуправления – показать, как технологии переходят из стадии пилотных проектов и обсуждений прошлого года в реальные процессы органов власти, а в конечном счете – для реализации новых сервисов для жителей, повышения качества государственных услуг и всего, что связано с гражданами», – заявил он.
Габдрахманов выделил приоритеты этой повестки:
- генеративный ИИ в государственном управлении;
- управление на основе данных: достоверные витрины данных, аналитика и дашборды вместо статичных отчетов;
- повышение цифровой зрелости регионов РФ, масштабирование лучших практик от региона к региону, реализация типовых решений федерального уровня для экономии средств и ускорения внедрения цифровых сервисов;
- кадры для цифрового государства с учетом появления искусственного интеллекта, роста запроса на дата-компетенции у госслужащих и обучения работе с отечественными платформами.
«Наука встретится с производством»
Особое внимание на форуме уделят Индустрии 4.0 – от цифровизации энергетического комплекса до внедрения искусственного интеллекта и новых подходов стандартизации и подготовки инженерных кадров, заявил первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.
«Наша основная задача – создать полноценную экосистему для демонстрации прорывных решений, которые уже сегодня меняют облик сектора реального сектора экономики. Форум станет точкой сбора, где наука встретится с производством, а государственные инициативы получат конкретное технологическое воплощение в жизнь», – подчеркнул он.
Карпов поделился, что в рамках направления запланирована серия из пяти тематических круглых столов, охватывающих весь спектр задач Индустрии 4.0. А центральным событием станет пленарная дискуссия, которая организована Промышленным кластером Республики Татарстан, где рассмотрят цифровую трансформацию муниципальных образований как ключевой драйвер роста промышленности.