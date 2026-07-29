Kazan Digital Week – 2026: искусственный интеллект станет главной темой форума

Международный форум Kazan Digital Week в этом году пройдет с 29 по 31 октября в выставочном комплексе «Казань Экспо». Центральной темой станет интеграция сервисов на основе искусственного интеллекта практически во все отрасли экономики. Что будут обсуждать на одном из крупнейших событий по цифровизации в России – в материале «Татар-информа».





Международный форум Kazan Digital Week

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Форум дает конкретную практическую отдачу»

Центральной темой международного форума Kazan Digital Week станет искусственный интеллект как ключевой инструмент развития экономики, науки, образования, здравоохранения, промышленности, транспорта и государственного управления. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Форум дает конкретную практическую отдачу: компании находят клиентов и партнеров, стартапы получают доступ к инвесторам, корпорации – возможность перейти от идеи или публикации к опытному образцу, технологическому решению и внедрению», – отметил Минниханов.

По его словам, для Татарстана этот форум не просто крупное событие, а инструмент укрепления научно-технологического суверенитета, коммерциализации исследований и демонстрации республики как региона, где цифровые решения проходят путь от разработки до практического применения.

Рифкат Минниханов: «Искусственный интеллект здесь не отдельная тема, а горизонтальная технология, которая меняет процессы в промышленности, медицине, образовании, транспорте, культуре и управлении» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«ИИ не отдельная тема, а горизонтальная технология»

Минниханов напомнил, что в 2025 году форум объединил более 25 тыс. участников из 61 страны. Кроме того, 98% компаний, принявших участие в выставке форума, смогли найти здесь клиентов.

«Я всегда говорю: если компания выставилась на выставке и продает свои продукты, значит, она вернется и в следующем году. Это говорит о том, что наш форум работает эффективно», – отметил он.

Деловая и выставочная программа в этом году, как и всегда, строится вокруг десяти тематических направлений. Они охватывают интеллектуальные системы, мобильность, цифровую индустрию, образование, культуру, здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт, государственное управление, кибербезопасность и другие сферы.

«В 2026 году все направления будут рассматриваться через призму практического применения искусственного интеллекта, технологического суверенитета и межотраслевых коопераций. Искусственный интеллект здесь не отдельная тема, а горизонтальная технология, которая меняет процессы в промышленности, медицине, образовании, транспорте, культуре и управлении», – заявил Минниханов.

Булат Габдрахманов: «Конечно, главная задача этого года с точки зрения цифрового госуправления – показать, как технологии переходят из стадии пилотных проектов в реальные процессы органов власти» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ключевые темы в госуправлении

Замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов отметил, что широкая часть деловой повестки форума будет посвящена технологиям в государственном управлении.

«Конечно, главная задача этого года с точки зрения цифрового госуправления – показать, как технологии переходят из стадии пилотных проектов и обсуждений прошлого года в реальные процессы органов власти, а в конечном счете – для реализации новых сервисов для жителей, повышения качества государственных услуг и всего, что связано с гражданами», – заявил он.

Габдрахманов выделил приоритеты этой повестки: