Татарстан стал лидером по приросту участников общественных проектов в ПФО

Республика Татарстан показала наибольший рост числа участников общественных проектов в Приволжском федеральном округе по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев на окружном совещании в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба полпреда.

В совещании приняли участие федеральный инспектор по РТ Сергей Байдин, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров и другие представители регионов.

«Общее количество участников общественных проектов в первом полугодии составило более 270 тыс. человек, что на 81 тыс. больше, чем в 2025 году за тот же период. Наибольший рост достигнут в Республике Татарстан», – подчеркнул Машковцев.

Он отметил, что по итогам полугодия лучшие показатели по реализации общественных проектов также достигнуты в Удмуртской Республике и Самарской области.

В рамках совещания замполпред рассказал о ключевых нововведениях окружных проектов во втором полугодии 2026 года. В программу проекта для работающей молодежи включено новое конкурсное направление для оценки профессионального мастерства. Ключевая тематика фестиваля «ФормАрт» в этом году связана с Годом народного единства, победителей объявят в августе в Кирове.

В слете поисковых отрядов по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова примут участие команды из Уральского федерального округа для обмена опытом и лучшими практиками. Также расширена возрастная категория участников Межрегионального детского турнира по адаптивному хоккею «Хоккей для всех».

Завершая выступление, Машковцев сообщил, что прорабатывается запуск новых проектов в следующем году, один из которых будет направлен на поддержку семейных ценностей.

В ПФО в настоящее время реализуется 13 окружных общественных проектов. Среди них – патриотические («Герои Отечества», слет поисковых отрядов «Никто не забыт», сборы «Гвардеец»), поддержка одаренных детей и молодежи (форум «иВолга», Интеллектуальная олимпиада ПФО, проект «МолоТ»), помощь гражданам в сложной жизненной ситуации («Вернуть детство», «Ментальное здоровье»), поддержка массового спорта («Туриада», турниры по хоккею и баскетболу) и развитие искусства (фестиваль «ФормАрт», «Театральное Приволжье»).