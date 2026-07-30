С 1 сентября в России появится единая система учета платежных карт

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С 1 сентября 2026 года в России начнет работать единая система учета платежных карт. Ее создание связано с борьбой с мошенничеством и использованием банковских карт в так называемых дропперских схемах, сообщает РИА Новости.

В новой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. В реестр попадут в том числе ранее выпущенные карты Visa и Mastercard, а также карты с истекшим сроком действия, которые банки продолжают обслуживать.

Отмечается, что запуск системы позволит повысить прозрачность операций с банковскими картами и упростить выявление случаев их использования в мошеннических схемах. При этом у клиентов банков могут возникнуть вопросы, связанные с новыми правилами учета и ограничениями.

Ограничение на количество банковских карт начнет действовать только с 1 сентября 2027 года. Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, у граждан, у которых сейчас на руках находится больше установленного количества карт, будет время определить, какие из них оставить.

«С 1 сентября 2027 года, если у вас на руках уже 20 карт, вы не сможете открыть новую карту ни в одном банке, вам откажут», – сказал Аксаков.

При этом автоматического принудительного закрытия действующих карт не будет. Ограничения коснутся только выпуска новых карт: если у клиента уже есть 20 карт, оформить дополнительную он не сможет.