Инструкция для водителей: как сэкономить на проезде по обходу Нижнекамска

Жители Закамья могут сэкономить на проезде по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов. Для водителей ввели специальные условия абонементов, действующих с марта 2026 года, благодаря им экономия средств составит до 64%. Оформить их можно в едином центре Нижнекамска. Уже в первые дни абонементы на льготный проезд оформили около 100 жителей республики.





Какие абонементы доступны для водителей

С 21 июля начали действовать новые условия льготных абонементов на проезд по участку платной трассы М-12 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, а именно – продлены сроки действия таких абонементов. Сейчас автомобилистам доступны три варианта: на 10 поездок сроком на два месяца, на 30 поездок – на полгода, а также годовой абонемент на 60 поездок.

Стоимость одной льготной поездки по участку Нижнекамск – аэропорт Бегишево для легкового автомобиля высотой до 2 метров обойдется:

по тарифу на 10 поездок – 195 рублей;

на 30 поездок – 160 рублей;

на 60 поездок – 100 рублей.

Стоимость поездки для владельцев легковых автомобилей высотой от 2 до 2,6 метра составит:

по тарифу на 10 поездок – 285 рублей;

на 30 поездок – 235 рублей;

на 60 поездок – 147 рублей.

Для сравнения: без абонемента одна поездка на легковом автомобиле высотой до 2 метров стоит 278 рублей, на машине высотой от 2 до 2,6 метра – 408 рублей.

Таким образом, экономия средств по сравнению с обычным тарифом достигает 64%.

Где и как оформить льготный проезд

Чтобы воспользоваться скидкой, водителям нужно приобрести транспондер T-Pass любым удобным способом. После этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете или мобильном приложении Госкомпании «Автодор» и персонифицировать устройство. Затем пополнить лицевой счет транспондера и оформить в личном кабинете или мобильном приложении абонемент.

Транспондер легко устанавливается на лобовое стекло и готов к использованию сразу после оформления. Одно устройство можно использовать на нескольких автомобилях.

Для удобства автовладельцев появился и более простой способ – приобрести транспондер и подключить абонемент теперь можно в одном месте. Для этого 21 июля в Нижнекамске открыли единый центр оформления льготного проезда по участку М-12. Он расположен в МФЦ на Школьном бульваре, 2а. Новый сервис работает по принципу «единого окна».

Здесь же теперь можно воспользоваться специальным предложением, действующим для всех жителей Татарстана, обратившихся в единый центр в Нижнекамске, – оформить транспондер за половину стоимости при условии приобретения абонемента. Если устройство уже есть, можно также привязать к нему один из льготных абонементов. Водителям следует обратиться в 32-е окно МФЦ с паспортом.

Прием ведется по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с 9.00 до 17.00, по средам – с 10.00 до 20.00, по субботам – с 8.00 до 13.00.

С начала продаж абонементов в МФЦ Нижнекамска оформлено уже около 100 абонементов.

Почему обход стал платным

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км открыли в Татарстане в декабре 2024 года. Этот участок М-12 изначально строился под платную эксплуатацию в рамках формирования единого коридора Москва – Екатеринбург – Тюмень в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Обход Нижнекамска и Набережных Челнов, обход населенных пунктов в Башкортостане – часть проекта «Россия». Маршрут «Россия» является одним из приоритетов развития дорожной сети. И сегодня мы открываем участки именно этого маршрута – от Владивостока до Санкт-Петербурга», – заявлял на церемонии открытия обхода по видеосвязи заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Однако весь год после открытия автомобилисты проезжали по новой дороге бесплатно. В этот период трасса обустраивалась необходимой для водителей инфраструктурой. После того как все работы были завершены, проезд по обходу стал платным. Решение о передаче федеральной дороги в управление Госкомпании «Автодор» и о платной эксплуатации принял ее владелец – Российская Федерация.

В доверительное управление Госкомпании «Автодор» обход Нижнекамска и Набережных Челнов был передан распоряжением Правительства РФ от 14 ноября 2023 года № 3184-р. А распоряжением Правительства РФ № 945-р от 18 апреля 2025 года этот участок стал эксплуатироваться на платной основе.

«Собранные за проезд средства идут на текущее содержание дороги и обеспечение безопасности движения, на оказание круглосуточной помощи автомобилистам, а также на будущие ремонты трассы. Бюджетные средства для этих целей не используются», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомпании «Автодор».

Сейчас на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов действуют четыре многофункциональные зоны сервиса с заправками, кафе и туалетными комнатами. Как и на других платных участках автодорог, находящихся в доверительном управлении Госкомпании «Автодор», на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов работает бесплатная служба аварийных комиссаров, которые круглосуточно готовы прийти на помощь автомобилистам.

Они могут помочь с мелким ремонтом, оформлением европротокола, прикрытием или буксировкой до ближайшей площадки отдыха. Для их вызова действует единый номер *2323. С января 2026 года аваркомы на этом участке выезжали на помощь около 600 раз, из них почти 400 раз по причине поломки транспортного средства.

Как оплатить проезд

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов оснащен безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток». На дороге установлены рамки с датчиками и камерами. Они фиксируют проезд и госномер автомобиля. Именно по нему автомобилисту выставляется счет.

Если водитель пользуется транспондером, то при проезде под рамкой оплата проходит автоматически. Оплачивать проезд с помощью транспондера – выгоднее, так как для его владельцев действует программа лояльности, по которой можно получить скидку до 15%.

Водителям без транспондера необходимо оплатить проезд в течение пяти дней с момента поездки. Для этого нужно зайти на сайт pay.avtodor-tr.ru и ввести данные госномера автомобиля. Оплатить проезд можно также в мобильном приложении «Автодор», на портале «Госуслуги РФ» или на сервисах других партнеров Государственной компании.

Если не оплатить проезд вовремя, то на шестой день владельцу автомобиля придет уведомление со штрафом в личный кабинет на «Госуслугах». Штраф для легковых автомобилей составляет 1,5 тыс. рублей, для грузовых – 5 тыс. рублей.

Где проходит бесплатный альтернативный маршрут

На обходе действует открытый способ взимания платы. То есть места въезда и съезда на такую трассу с примыкающих дорог остаются свободными. Обязательства по оплате возникают после пересечения рамки взимания платы, вне зависимости от фактически пройденного машиной расстояния.

«Госкомпанией было принято решение о применении такого способа взимания платы и расстановке рамок таким образом, чтобы обеспечить возможность проезда местных жителей из прилегающих населенных пунктов при движении в Нижнекамск и Набережные Челны и обратно без пересечения рамок. Соответственно, без взимания платы за проезд», – рассказали в пресс-службе «Автодора».

Платный участок строился как более скоростной вариант для передвижения. Но есть также бесплатный альтернативный маршрут протяженностью 82 км. Он проходит по правому берегу Камы в обход Елабуги и далее в границах Набережных Челнов.

«Платность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов введена в установленном порядке, при этом для пользователей сохраняется бесплатная альтернатива, а для регулярных поездок уже действуют абонементы, позволяющие существенно снизить расходы», – отметили в Госкомпании.

Какой транспорт освобожден от оплаты проезда

От оплаты проезда по платной дороге освобождены:

транспорт общего пользования, кроме такси, в том числе маршрутного, а также автобусов междугороднего и международного сообщения;

автомобили пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автоинспекции, транспортные средства Вооруженных Сил РФ, войск Национальной гвардии РФ, органов Федеральной службы безопасности и внутренних дел, Следственного комитета РФ, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ Президента РФ, органов прокуратуры РФ, Государственной фельдъегерской службы РФ;

автомобили организаций федеральной почтовой связи, в том числе организации специальной почтовой связи;

школьные автобусы и автобусы, осуществляющие организованную перевозку группы детей.

Фотографии предоставлены Госкомпанией «Автодор»