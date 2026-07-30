Депутаты Госдумы предложили снизить НДФЛ до 9% для молодых специалистов

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Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предусматривающий снижение фактической ставки НДФЛ до 9% для молодых специалистов и граждан, ухаживающих за пожилыми людьми и инвалидами. Документ планируется направить на отзыв в Правительство РФ, сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Гусев.

«Разработанный законопроект направлен на реализацию адресной социальной политики и поддержку отдельных категорий граждан через механизм снижения налоговой нагрузки», – говорится в пояснительной записке.

Поправки предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Согласно инициативе, право на возврат части уплаченного НДФЛ получат граждане до 30 лет включительно в течение первых трех лет после получения образования, а также россияне, осуществляющие уход за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет, нуждающимся в постоянном уходе по медицинскому заключению.

Возврат предлагается рассчитывать как разницу между фактически удержанным налогом и суммой, исчисленной по ставке 9%. Мера будет распространяться на доходы по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Воспользоваться льготой смогут граждане, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, а среднедушевой доход семьи составляет не более двух прожиточных минимумов, установленных в регионе проживания.