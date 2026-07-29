Система на износ: почему звезды «Хрустального» покидают Этери Тутберидзе

Решение Аделии Петросян лишь подтвердило правило: в «Хрустальном» фигуристки выдерживают один олимпийский цикл. От Липницкой и Медведевой до Трусовой и Валиевой — лишь Загитова завершила карьеру без громкого разрыва. «ТИ-Спорт» разбирается, почему максимализм и жесткий прессинг штаба неизбежно ведут к выгоранию, а после Олимпиады все заканчивается.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От Липницкой до Трусовой и Валиевой: кто и когда покидал Этери Тутберидзе

Мы уже привыкли, что репутация тренера, от которого все уходят, плотно закрепилась за Евгением Плющенко с супругой и их «Ангелами», но за высокими результатами остается незамеченным, что от Этери Тутберидзе вообще-то уходят не реже, а возможно, и чаще. И в этом уже прослеживается определенная система. Расставание с тренерским штабом после олимпийского цикла стало скорее правилом, нежели исключением. История знает лишь один случай, когда олимпийская чемпионка из этой группы осталась с тренером на долгие годы. Все остальные медалистки и призеры Игр так или иначе покидали «Хрустальный» после главного старта в карьере.

Первой в этом ряду стоит Юлия Липницкая. Ее триумф на домашней Олимпиаде в Сочи, где она стала одной из героинь командных соревнований, казался началом большого пути. Однако уже в следующем сезоне прежней стабильности в катании Юлии не наблюдалось. Она приняла решение уйти от Тутберидзе к Алексею Урманову, а затем и вовсе завершила карьеру.

Четыре года спустя, после Игр в Пхенчхане-2018, группа потеряла главную звезду того цикла — Евгению Медведеву. Двукратная чемпионка мира и Европы, не знавшая поражений почти два сезона, уступила золото на Олимпиаде Алине Загитовой с разницей в 1,31 балла.

«Этого не может быть, это не должно было быть!» — в шоке повторяла в прямом эфире главного канала страны Татьяна Тарасова, не скрывая свои личные симпатии в пользу Евгении. Позже Загитова на YouTube-канале Надежды Стрелец назовет это непрофессионализмом.

Медведева же вскоре после этого приняла шокирующее решение уехать в Канаду к Брайану Орсеру. Позже она признается, что атмосфера вокруг — постоянная жалость и разговоры о «несправедливости» — просто раздавила её. Звездная фигуристка объясняла свое решение накопившимся внутренним давлением и необходимостью смены обстановки.

Следующий, пекинский, виток обернулся самым массовым исходом от госпожи Этери. Александра Трусова уходила от Тутберидзе дважды: сначала в Академию Евгения Плющенко, но вернулась к пекинскому олимпийскому циклу, а после возвращения с Игр-2022 и неожиданного завоевания серебра снова покинула группу. У Трусовой не вышло даже после того, как она показала исторический прокат с пятью (!) четверными прыжками в произвольной программе, но всё равно осталась второй.

Даже люди, не увлекающиеся «фигуркой» плотно, прекрасно помнят душераздирающие кадры ее срыва на камеру, когда она со слезами на глазах проклинала всё вокруг и чуть ли не признавалась в ненависти к фигурному катанию. Уже тогда было понятно, что, скорее всего, это конец ее сотрудничества с Этери Тутберидзе на данном этапе. После таких срывов продолжать работать как ни в чем не бывало было уже просто невозможно — обиды копились бы до тех пор, пока ситуация не «взорвалась» бы публично еще раз. Ее путь стал самым импульсивным и петляющим из всех. Тем интереснее ее очередной камбэк в группу Этери Тутберидзе в связи с возобновлением карьеры после замужества и рождения ребенка. Теперь уже под именем Александры Игнатовой.

Фото: © «Татар-информ»

Отдельно стоит история Камилы Валиевой: после четырехлетней дисквалификации из-за допинга она решила не возвращаться в «Хрустальный», а начать карьеру заново в группе Светланы Соколовской в Академии Навки. Вот уж где, а тут точно никто не ждал разрыва, ведь Валиева всегда казалась верным солдатом в армии Тутберидзе. Но травматичная допинговая история все же дала трещину, которая тянулась через годы, и «здание» разошлось уже после окончания бана.

Были и другие версии: якобы если бы Валиева продолжила сотрудничать с Тутберидзе, это оставило бы негативный след на международной арене, и судьи всегда воспринимали бы этот союз предвзято — мол, никто из них не считает себя виноватым и как ни в чем не бывало продолжает свое дело. Даниил Глейхенгауз признает: разрыв нанес травму всем, но сама ситуация с делом Валиевой была настолько разрушительной, что понять ее выбор было можно.

Анна Щербакова, олимпийская чемпионка Пекина, не ушла сразу, но фактически завершила выступления на том же турнире, а в 2024 году официально прекратила сотрудничество со штабом из-за травм.

Расставание с Петросян: психологическое давление наставницы, публичное разочарование и ошибки Тутберидзе в контенте

И вот теперь — Аделия Петросян. Трехкратная чемпионка России, главная надежда на Милан-2026, где она заняла лишь шестое место. Это расставание продолжает цепочку, но имеет и свою специфику. Фигуристка, выигравшая три чемпионата России подряд и представлявшая страну на Олимпийских играх в Милане, объявила о расставании с командой, не называя нового тренера. В ее случае решение связывают с несколькими факторами: травмой бедра, отсутствием поставленных программ на сезон, возможным недовольством результатом со стороны штаба и решением сосредоточиться на учебе в ГИТИСе.

Однако сигналы о тлеющем конфликте появлялись еще с февраля. Ключевым триггером стали Олимпийские игры в Милане, где Петросян заняла лишь шестое место. Разочарование штаба было очевидным. Тогда много говорилось, что Аделия психологически не выдержала давления, однако, по мнению ряда экспертов, истинная причина неудачи заключалась не столько в ментальной неготовности спортсменки, сколько в просчетах самого тренерского штаба.

Тутберидзе впоследствии критиковала Петросян публично. Она сетовала на «чувство упущенных возможностей» и отсутствие у фигуристки понимания важности момента, намекала на то, что та не до конца выкладывается и что полноценной работы в предолимпийский сезон практически не было. В интервью звучали фразы о том, что спортсменку постоянно «что-то беспокоило», что создавало впечатление, будто тренер перекладывает всю ответственность на воспитанницу. Подобная риторика, особенно в адрес известной своей тревожностью Петросян, могла стать серьезным психологическим ударом.

Но более глубокая проблема лежала в плоскости профессиональных решений. Тренерский штаб ошибся с подбором контента, и Аделии не хватило уникального образа, который бы запомнился. Она не смогла войти в историю с оригинальной постановкой, а ее преимущество — вращения — не было использовано в полной мере. Получается, что максимализм Тутберидзе, ее стремление показать «всё здорово» несмотря на отстранение, вступили в противоречие с реальными возможностями фигуристки.

Фото: © Алексей Парф / fsrussia.ru

Расставание с Аделией Петросян просто обнажило давний конфликт интересов. С одной стороны — спортсменка, нуждающаяся в более тонком психологическом подходе и верном тактическом расчете. С другой — тренер, привыкший жестко контролировать процесс и публично транслировать недовольство результатом. В этой системе воспитанницы, не сумевшие реализовать олимпийский потенциал, почти всегда покидали штаб. И уход Петросян стал лишь закономерным продолжением этой логики.

Потеря Петросян — ощутимый удар для «Хрустального». Она была единственной одиночницей в группе, кто имел опыт выступления на международных турнирах и рейтинг. Теперь в случае проблем с восстановлением других спортсменов штаб может столкнуться с дефицитом раскрученных бойцов.

Лишь Алина Загитова осталась верной Этери до конца

Почти каждая из этих фигуристок в момент ухода ссылалась на внутренние причины: усталость, желание сменить обстановку, найти новые условия для подготовки или просто завершить карьеру. Примечательно, что момент расставания практически всегда приходился на период сразу после Олимпийских игр. Это наталкивает на резонный вывод: в системе Тутберидзе существует жесткая связь между достигнутым результатом и дальнейшими отношениями, а олимпийский старт становится своеобразной точкой разветвления.

Второй напрашивающийся вывод: довольно жесткая и местами даже деспотичная манера управления и воспитания спортсменок со стороны госпожи Этери не может играть в долгую — рано или поздно девочки устают от такого давления и ежедневной работы над преодолением себя и своего потолка и просто выгорают. Хочется попробовать себя в менее спартанских условиях — авось у более либеральных наставниц у них получится расслабиться и на этой волне выиграть-таки заветное золото, которое упустили, исполняя свой фантастический контент с пятью прыжками, который им ставили в «Хрустальном».

Фото: соцсети Олимпийского комитета России

Вопрос в том, является ли эта закономерность результатом особенностей тренировочного процесса, психологической нагрузки или специфики самих взаимоотношений внутри штаба. Ответ, вероятно, лежит в совокупности этих факторов.

Интересным выглядит единственное исключение. Именно самая победоносная фигуристка Этери Тутберидзе, Алина Загитова, осталась верной своей наставнице до окончания карьеры. Она выиграла все возможные титулы: Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, финал Гран-при. Другой вопрос, что всё это Алина выиграла в довольно короткий временной отрезок и быстро закончила свой спортивный путь. У нее не было необходимости перезапускать карьеру или искать нового тренера для продолжения борьбы. Загитова ушла из спорта, но не разорвала связь с тренерским штабом — даже спустя годы она участвует в проектах и шоу команды Тутберидзе.