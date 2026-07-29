Черемшанский район РТ за пять лет привлек 2,7 млрд рублей инвестиций

Фото: © Гульсира Шарифуллина

В Черемшане состоялся муниципальный форум «Работаем на результат!», участники которого обсудили результаты реализации народной программы за пять лет и определили приоритеты дальнейшего развития Черемшанского района Татарстана.

На площадке районного Дома культуры собралось большинство представителей муниципального актива. Перед ними выступил с докладом глава района Рамиль Айбатов. «За последние годы в рамках народной программы при поддержке федерального центра и руководства Республики Татарстан нам удалось решить ряд вопросов, которые годами беспокоили наших граждан», – заметил он.

В частности, в 2024 и 2025 годах в районе активизировались дорожные работы. В позапрошлом году отремонтировали мост через реку Большой Черемшан в районном центре, а в прошлом – обновили мост через Сульчу на трассе Азеево – Черемшан – Шентала и провели реконструкцию моста в селе Старый Утямыш на пути из Лениногорска.

Кроме того, в районе за 2025-й привели в порядок более 17 километров региональных трасс и почти 10 километров местных дорог. Стали безопасны и сельские улицы – протяженность новых тротуаров приблизилась к двум километрам.

Параллельно в районе продолжают менять ветхие сети, ремонтировать башни и бурить новые скважины по программе «Чистая вода». «Водоснабжение – это один из важнейших вопросов. Мы взяли курс на модернизацию, и каждый год закрываем по два-три проблемных участка. Работаем точечно, но системно», – заверил Рамиль Айбатов.

В прошлом году в районе также заново оснастили пищеблок в Старокадеевской школе, обновили спортзал в Черемшанской школе №1, капитально отремонтировали дом культуры в Туйметкино, а также обновили здания центра занятости и дома-интерната для престарелых.

Помимо прочего, завершен четвертый этап капитального ремонта хирургии и стационара Черемшанской ЦРБ, а для самых маленьких жителей оборудовали современный пункт выдачи молочной кухни.

Обновление затронуло не только райцентр: современный ФАП появился в Черном Ключе, пункт обслуживания населения – в Нижней Каменке, а почтовые отделения в Беркет-Ключе и Лашманке переехали в уютные быстровозводимые модули. По федеральной программе «Благоустройство сельских территорий» удалось обустроить парк в селе Старый Утямыш.

Для военнослужащих из Черемшанского района отправили более 331 тонны помощи. Представители района совершили 48 поездок «за ленточку», собрано свыше 37 млн рублей для поддержки участников специальной военной операции.

В итоге в 2025 году район во второй раз стал лауреатом республиканской премии «Герои нашего времени» в номинации «Гуманитарная помощь».

«Поддержка участников специальной военной операции и их семей стала одной из главных наших задач. Просьбы, обращения и пожелания наших земляков находят свое положительное решение. Наша первостепенная задача – окружить заботой всех участников СВО и их семей», – выразил уверенность руководитель муниципалитета.

На форуме выступили депутат Государственной Думы ФС РФ Айдар Метшин и руководитель Управления Федерального казначейства по РТ Рустам Нуриахметов. По их оценке, за 25 лет Татарстан прошел колоссальный путь – республика превратилась из индустриальной в высокотехнологичную, сохранив при этом уникальную региональную модель управления.

«Черемшанский район за четверть века стал не просто аграрной территорией, а благоустроенным муниципалитетом с развитой инфраструктурой: валовой продукт района превысил 58 млрд рублей, а объем инвестиций достиг 2,7 млрд рублей», – конкретизировал эти процессы применительно к муниципальному образованию Метшин.

Важным моментом форума стала презентация Электронной доски почета Татарстана, учрежденной Раисом РТ Рустамом Миннихановым. От района на нее претендуют 67 кандидатов – аграрии, врачи, учителя и работники культуры, чей стаж перевалил за 30 лет.

Материал подготовлен при участии Гульсиры Шарифуллиной.

Автор фото – Гульсира Шарифуллина.