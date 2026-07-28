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Общество 28 июля 2026 15:38

Эльмира Зарипова в прямом эфире расскажет о запуске Электронной доски почета

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Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова проведет прямой эфир, посвященный запуску Электронной доски почета и ситуации на рынке труда в республике.

Электронную доску почета в мае этого года учредил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Проект призван отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие Татарстана.

Во время трансляции Эльмира Зарипова расскажет, как будет работать новый проект и кто сможет попасть на Электронную доску почета.

Кроме того, министр затронет ситуацию на рынке труда республики, расскажет о мерах поддержки ветеранов СВО и возможностях бесплатного переобучения, которыми жители Татарстана могут воспользоваться в 2026 году.

Прямой эфир состоится 29 июля в 10:00. Трансляцию можно будет посмотреть в сообществе Правительства Республики Татарстан. Она пройдет при поддержке Центра управления регионом РТ.

#Эльмира Зарипова
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