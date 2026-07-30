Украинские беспилотники вновь атаковали танкеры у терминала КТК в Черном море

Украинские БПЛА атаковали два танкера, которые шли под флагами Маршалловых островов и острова Мэн, в Черном море у нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает пресс-служба консорциума.

Сегодня в 1.48 по московскому времени дроны атаковали танкер NISSOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов, который стоял у выносного причального устройства ВПУ-3 и производил погрузку нефти. Грузоотправителем является ТОО «Тенгизшевройл» (принадлежит американской нефтегазовой корпорации Chevron), отметили в КТК.

«В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК», – рассказали в пресс-службе.

Никто не пострадал, разлива нефти не произошло, эвакуации экипажа удалось избежать. Сам танкер сохранил плавучесть, проводится оценка полученных им повреждений. Вместе с тем погрузка нефти остановлена, хотя сами объекты нефтепровода работают в штатном режиме, уточнили в КТК.

Кроме того, в 6 морских милях от терминала консорциума атаке беспилотников подвергся второй танкер, MARATHI под флагом острова Мэн. Судно шло к терминалу для приема нефти. Другие подробности случившегося со вторым танкером не приводятся.

В связи с произошедшим в консорциуме заявили, что оказались проигнорированы призывы Казахстана и иностранных акционеров КТК, в том числе и через Госдепартамент США, о недопустимости подобных ударов, которые создают риски для глобальной энергетической безопасности, нарушают механизмы международной торговли энергоресурсами и наносят существенный ущерб экономическим интересам страны – экспортера нефти, западных акционеров КТК и компаниям-грузоотправителям (в число которых входят крупнейшие нефтегазовые корпорации).

«Подобные террористические атаки также ставят под угрозу жизни интернациональных экипажей морских танкеров, создают значительные экологические риски в акватории Черного моря, так как удар по танкеру в район погрузочных устройств мог привести к возгоранию всего танкера и крупному разливу нефти», – добавили в пресс-службе.

Ранее, 19 июля, беспилотники ВСУ также атаковали нефтяной терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Атака была произведена во время погрузочных операций на выносных причальных устройствах, нападению подверглись два морских танкера – ASIA и NISSOS IOS. На ASIA находилась нефть компании «Тенгизшевройл» (Chevron), а на NISSOS IOS – компаний «Кашаган Б.В.» и «Матен» АО НК «КазМунайГаз».

На следующий день, 20 июля, дроны атаковали танкер Nelsa около терминала КТК. После попадания БПЛА на судне начался пожар, экипаж пришлось эвакуировать. Погрузочные операции были остановлены. До этого объекты КТК становились целями украинских ударов в ноябре прошлого и апреле этого года.

В результате Казахстан временно остановил поставки нефти по трубопроводу КТК в направлении морского терминала под Новороссийском, но возобновил их 27 июля. Казахстанский МИД потребовал незамедлительного прекращения ударов и принятия исчерпывающих мер для обеспечения безопасности инфраструктуры для транспортировки нефти.

О недопустимости ударов по не принадлежащим России судам в акватории Черного моря Украину предупредили Соединенные Штаты, о чем со ссылкой на источники написала газета The Wall Street Journal. По данным издания, обращение инициировал генеральный директор Chevron Майк Вирт.

Дисконт на российскую нефть Urals в порту Новороссийска к 24 июля за неделю увеличился с 25,5 до 26,6 доллара за баррель, а отгрузки по этому направлению сильно упали по сравнению с июлем, на что обратила внимание газета «Коммерсантъ».