За 2025 год численность лошадей татарской породы в РТ увеличилась на 200 особей

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За 2025 год численность лошадей татарской породы в Татарстане увеличилась на 200 особей и превысила отметку в 1,2 тыс. голов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов.

«За 2025 год численность увеличилась на 200 голов. На сегодняшний день она составляет 1260 голов. Мы продолжаем работу по разведению и селекции породы. Каждую лошадь исследуют и выдают им паспорта», – рассказал замминистра.

В прошлом году на базе Казанского аграрного университета открылся селекционный центр по татарской породе, который занимается генотипированием особей, напомнил Баязитов.

Всего в Татарстане насчитывается более 30 тыс. голов лошадей. Подробнее о татарской породе лошадей читайте в материале «Татар-информа» «Подходят для всего»: в Татарстане растет поголовье лошадей татарской породы.