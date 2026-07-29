В Бугульме проводили контрактников и наградили ветеранов-пограничников

В Бугульме проводили двоих добровольцев, подписавших контракт с Министерством обороны РФ. Один местный житель отправился для комплектования войсковой части Центрального военного округа. После прохождения боевого слаживания он примет участие в специальной военной операции. Второй бугульминец убыл на службу в Африканский корпус.

Проводить добровольцев пришли их родные и близкие, представители духовенства, общественных организаций и ветераны. С напутственным словом к будущим военнослужащим обратился глава Вязовского сельского поселения Александр Томский. Он поблагодарил мужчин за принятое решение и пожелал им достойно нести службу.

В этот же день во дворе военного комиссариата состоялась церемония награждения ветеранов пограничных войск. Координационный совет Международного союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы СНГ отметил восьмерых жителей Бугульмы знаком «Ветеран пограничных войск».

Награды от имени генерал-полковника Михаила Валиева ветеранам боевых действий вручил военный комиссар Бугульмы и района Рафаэль Миннетдинов.

Знаком отличия награждены Юрий Алексеев, Владимир Беляев, Салих Габдрахимов, Алексей Зюряев, Сергей Ивлев, Александр Игнатьев, Александр Кузнецов и Ильгиз Сулейманов. Все они активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой