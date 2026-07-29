Боец СВО в отпуске благоустроил Святой родник в Заинском районе

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, во время отпуска благоустроил территорию у Святого родника в селе Бегишево Заинского района. Благодаря его инициативе здесь появились беседка для отдыха и мусорный бак, что сделало одно из любимых мест жителей более комфортным и ухоженным.

С начала специальной военной операции Искандер находится в зоне боевых действий. Вернувшись домой в краткосрочный отпуск, он решил посвятить часть своего времени благоустройству родного села.

По словам военнослужащего, родные места помогают бойцам восстановить силы и обрести душевное равновесие.

«Когда приезжаешь домой, даже просто посидеть у родника, послушать, как течет вода, посмотреть на знакомые с детства деревья – это уже придает сил. Природа дает не только отдых телу, но и душевную стойкость, помогает собраться с мыслями и снова быть готовым ко всему», – рассказал Искандер.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Именно поэтому он решил сделать территорию у Святого родника более удобной для отдыха. Все работы военнослужащий выполнил самостоятельно, стремясь создать место, где смогут отдохнуть не только сельчане, но и бойцы, приезжающие домой в отпуск.

Сегодня у родника установлена беседка, где можно укрыться от солнца и отдохнуть, а также оборудовано место для сбора мусора. По словам жителей, благоустроенная территория уже стала местом притяжения для сельчан и гостей села.

Односельчане поблагодарили военнослужащего за вклад в развитие родного села и отметили, что его поступок стал примером любви к малой родине и заботы о земляках.

«Большое спасибо Искандеру за помощь в благоустройстве села. Пусть Бог хранит тебя, благополучно возвращайся в родные края», – пожелали жители Бегишево.

Как отмечают в селе, пример Искандера показывает, что, даже находясь в краткосрочном отпуске, многие участники специальной военной операции стремятся принести пользу своей малой родине и сделать жизнь земляков комфортнее.