В России в систему помощи детям с аутизмом внедряют информационные технологии

Фото: © пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Внедрение информационных технологий в систему оказания помощи людям с РАС обсудили на заседании, проведенном заместителем представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олегом Машковцевым. В совещании окружной рабочей группы по координации мероприятий общественного проекта ПФО «Ментальное здоровье», прошедшем 29 июля, приняла участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

На заседании обсуждались вопросы совершенствования региональных систем оказания помощи людям с РАС путем внедрения информационных технологий, в том числе для организации системы обратной связи с родительским сообществом.

Участники заседания отметили важность проводимой в регионах работы по функционированию информационных ресурсов для родителей детей с аутизмом, содержащих методические материалы, рекомендации, практические инструменты, информацию о специалистах и организациях, оказывающих услуги детям с РАС, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

«Созданные под контролем государственных органов порталы, концентрирующие проверенную, актуальную и юридически значимую информацию, позволят защитить родителей от дезинформации, мошенничества и неэффективных, а порой и опасных методов вмешательства. Родители начнут действовать последовательно, опираясь на клинические рекомендации, а не на слухи, экономя драгоценное время, которое так важно при ранней помощи детям с аутизмом», - отметил Машковцев.