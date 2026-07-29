Татарстан стал вторым в рейтинге инновационного развития регионов РФ
Экономист объяснил, за счет чего Татарстан вошел в топ инновационных регионов
Татарстан занял второе место в рейтинге инновационного развития регионов России. Вместе с республикой в первую тройку вошли Москва и Томская область. Такие данные приводятся в рейтинге Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, с которым ознакомилось РИА Новости.
При этом если Москва и Татарстан регулярно оказываются в топе регионов, то Томская область впервые за все время наблюдений вошла в тройку лидеров. Улучшить позиции региону помогли результаты по направлениям «Качество инновационной политики», «Социально-экономические условия инновационной деятельности» и «Инновационная деятельность».
Наибольший рост в рейтинге показали девять российских регионов. Иркутская область поднялась на 20 позиций, Ленинградская область и Республика Крым – на 18, Приморский край – на 17. Тюменская область улучшила результат на 14 позиций, Хабаровский край и Республика Алтай – на 12, Кемеровская область – на 11, Воронежская область – на 10.
Составители рейтинга отметили, что рост этих регионов связан с более активной инновационной политикой. Шесть субъектов улучшили позиции благодаря развитию инновационной деятельности, пять – за счет улучшения социально-экономических условий для инноваций и роста научно-технического потенциала.
Высокое место Татарстана в рейтинге инновационного развития регионов связано с накопленным опытом привлечения инвестиций, развитием особых экономических зон и сформировавшимся благоприятным инвестиционным климатом. Такое мнение высказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с «Татар-информом».
По словам эксперта, республика на протяжении многих лет демонстрирует успешную работу по привлечению инвесторов и созданию новых производственных мощностей.
«У Татарстана традиционно хороший опыт использования особых экономических зон. И, видимо, не последнее место занимает эксперимент, связанный с партнерским финансированием, наличие дружественного инвестиционного климата, который основывается на предыдущих годах успешного инвестирования», – отметил Ордов.
Также эксперт напомнил о строительстве новых производственных мощностей и заводов.
«В этом отношении Татарстан на основе уже сложившегося положительного опыта продолжает оставаться одним из лидеров регионального инвестиционном процесса», – добавил Ордов.
Ордов подчеркнул, что сегодня регионы конкурируют не только за привлечение новых инвестиций, но и за сохранение уже работающих компаний, которые продолжают расширять производство. По его словам, сильная промышленная база Татарстана дает республике дополнительное преимущество в условиях снижения темпов инвестиционной активности в стране.
«В дальнейшем на фоне снижения темпов инвестиционного роста Татарстан получит дополнительное преимущество, основанное на уже полученных инвестициях», – заключил эксперт.