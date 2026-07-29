Татарстан стал вторым в рейтинге инновационного развития регионов РФ

При этом если Москва и Татарстан регулярно оказываются в топе регионов, то Томская область впервые за все время наблюдений вошла в тройку лидеров. Улучшить позиции региону помогли результаты по направлениям «Качество инновационной политики», «Социально-экономические условия инновационной деятельности» и «Инновационная деятельность».

Наибольший рост в рейтинге показали девять российских регионов. Иркутская область поднялась на 20 позиций, Ленинградская область и Республика Крым – на 18, Приморский край – на 17. Тюменская область улучшила результат на 14 позиций, Хабаровский край и Республика Алтай – на 12, Кемеровская область – на 11, Воронежская область – на 10.

Составители рейтинга отметили, что рост этих регионов связан с более активной инновационной политикой. Шесть субъектов улучшили позиции благодаря развитию инновационной деятельности, пять – за счет улучшения социально-экономических условий для инноваций и роста научно-технического потенциала.