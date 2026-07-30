«Результат общего труда»: в Актаныше оценили развитие района за пять лет

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сегодня в молодежном центре «Яшьлек» в Актаныше состоялся муниципальный форум «Работаем на результат!». Мероприятие было посвящено подведению итогов реализации народной программы в Актанышском районе за последние пять лет.

В работе форума приняли участие руководство района, депутаты Государственной Думы и Государственного Совета Татарстана, представители предприятий и организаций, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, общественных объединений, профсоюзов, волонтерского движения, а также участники специальной военной операции и члены их семей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

С основным докладом выступил глава Актанышского района Ленар Зарипов. Он подвел итоги социально-экономического развития муниципалитета, рассказал о реализованных проектах и обозначил приоритетные задачи на ближайшие годы.

За последние пять лет в районе велась работа по развитию социальной инфраструктуры, благоустройству общественных пространств, модернизации учреждений образования, здравоохранения и культуры, а также реализации проектов, направленных на повышение качества жизни жителей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«За последние пять лет в развитие района привлечено почти 8,8 млрд рублей инвестиций. Эти средства направлены на строительство и ремонт жилья, социальных объектов, общественных пространств и дорог. За это время построены медико-диагностический центр, школа, пять фельдшерско-акушерских пунктов, пожарное депо, спортивные объекты и парк, капитально отремонтировано более 60 социальных объектов. По программе „Наш двор“ благоустроены 12 дворовых территорий. Большое внимание уделяется и дорожной инфраструктуре: за пять лет на строительство и ремонт дорог направлено почти 5 млрд рублей, а в этом году работы продолжаются как на региональных, так и на муниципальных дорогах. Это реальные изменения, которые жители видят каждый день», – отметил Ленар Зарипов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Перед участниками также выступили первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, депутат Государственного Совета Татарстана Альберт Хабибуллин и член Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Анатолий Иванов.

Они отметили значение народной программы как инструмента решения вопросов, волнующих жителей, и подчеркнули необходимость дальнейшего развития территорий.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Отдельное внимание участники форума уделили вопросам общественного признания человека труда и сохранению трудовых традиций. В районе продолжат проводить мероприятия, посвященные людям разных профессий, которые своим ежедневным трудом вносят вклад в развитие муниципалитета и республики.

После завершения форума Альфия Когогина подчеркнула, что за последние годы в Татарстане произошли масштабные изменения благодаря совместной работе жителей и органов власти.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Сегодня мы подводим итоги работы за последние пять лет, и результаты действительно могут нас радовать. Наши села и города благоустраиваются. В Республике Татарстан за это время было построено и капитально отремонтировано около 30 тысяч объектов. Это дороги, дворы, набережные, больницы, школы, детские сады, а также дома культуры и библиотеки. Все это – результат общего труда каждого из нас. Под руководством нашего Раиса жители Татарстана, независимо от национальности и вероисповедания, объединились. Потому что у нас одна цель – жить в богатой, благополучной и сильной республике», – сказала она.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

После форума гости посетили детский оздоровительный лагерь «Булак», где ознакомились с условиями отдыха детей и организацией летней оздоровительной кампании.