«Проекты должны создавать условия для жизни»: в Кукморе подвели итоги пятилетки

В Кукморском районе состоялся форум «Работаем на результат», на котором подвели итоги реализации Народной программы за последние пять лет и обозначили дальнейшие направления развития территории. В работе форума приняли участие депутаты, представители социальной сферы, общественных организаций, участники специальной военной операции и члены их семей.

Площадкой для встречи стала Кукморская средняя школа №3. Перед началом форума гости ознакомились с выставкой детских рисунков «Мой папа – Герой».

Авторами работ стали дети участников специальной военной операции. Проект реализован по инициативе депутата Государственной Думы VIII созыва, члена Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Ильи Вольфсона.

«Решили в Татарстане тоже провести такое мероприятие. Я считаю, что это очень важно. Такие вещи должны выставляться, показываться. К сожалению, есть и погибшие. Мы не должны об этом забывать, и память о них в наших сердцах должна быть вечной», – сказал Илья Вольфсон.

С основным докладом выступил глава Кукморского района Сергей Димитриев. Он рассказал о результатах, которых удалось добиться за последние годы благодаря реализации различных программ, а также обозначил приоритеты дальнейшего развития муниципалитета.

«Мы ставим перед собой задачу создавать условия для жизни в районе совместными усилиями. Все наши проекты формируются именно так: строятся школы, детские сады, ремонтируются парки и скверы, но параллельно необходимо создавать и рабочие места. Промышленная площадка площадью 36 гектаров, созданная в 2016 году, сегодня практически полностью заполнена», – отметил руководитель района.

За последние пять лет в Кукморском районе построены новые социальные объекты, капитально отремонтированы школы, сельские дома культуры и фельдшерско-акушерские пункты.

Продолжается реконструкция районного Дома культуры, ведется обновление дорожной сети как внутри населенных пунктов, так и на межпоселковых направлениях.

О проводимой работе также рассказал заместитель Премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров. Он отметил высокую эффективность участия района в государственных программах.

«Из более чем 10 миллиардов рублей, которые направляются по этим программам, свыше 3 миллиардов приходится на Кукморский район. Это строительство, дороги, капитальные ремонты. В этих вопросах всем остается только учиться у вас», – сказал Зяббаров.

Отдельное внимание на форуме уделили развитию экономики района. Сегодня в муниципалитете продолжается создание новых производств и рабочих мест, развивается промышленная инфраструктура, реализуются инвестиционные проекты.

После пленарной части участники форума посетили ряд предприятий района. Делегация ознакомилась с работой компании «Триера», которая является одним из ведущих производителей современных алюминиевых моторных лодок и катеров в регионе.

Затем гости побывали на предприятии «ТБ-Ресурс», выпускающем резиновые напольные покрытия и специализированные маты для животноводческих комплексов.

Завершилась программа посещением строящейся татарской гимназии имени Чингиза Айтматова в селе Манзарас. Новый образовательный комплекс находится на завершающем этапе строительства и вскоре примет первых учеников.

Материал подготовлен при участии Лилии Матвеевой